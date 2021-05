Intel assure que les PC sont meilleurs pour les jeux que les Mac

En annonçant hier ses dernières puces, Intel a lancé une autre attaque publique agressive contre les Mac d'Apple, en se concentrant sur l'expérience des jeux vidéos.



Alors que l'ancien partenaire d'Apple a dévoilé deux nouveaux processeurs pour ordinateurs portables de la série H de 11e génération, avec des vitesses d'horloge jusqu'à 5 GHz, le Wi-Fi 6 / 6E et un gameplay 1080p sur des titres populaires, dans des conceptions minces à haut volume, la société en a profité pour lancer une nouvelle campagne contre Apple.

Intel attaque à nouveau Apple

Lors d'un appel de presse avec Ryan Shrout, stratège en chef des performances d'Intel, à propos des nouvelles puces, Intel a présenté un argument affirmant que c'est l'expérience de jeu prétendument médiocre sur les appareils Mac qui rend les appareils Windows supérieurs. Intel a tourné en dérision la puce M1 d'Apple et s'est vanté que les jeux vidéo les plus populaires ne fonctionnent pas sur macOS.



La société a mis en évidence une mauvaise expérience de jeu sur Mac lors de l'utilisation d'un émulateur ou d'une machine virtuelle, montrant une vidéo du jeu "Valheim" fonctionnant mal dans Parallels sur un Mac.



Intel a en outre démontré ses affirmations avec un graphique montrant un MacBook Pro 16 pouces basé sur Intel, utilisant un processeur Core i9 9980HK avec un AMD Radeon Pro 5600M, comparé à un PC avec un processeur Core i5 11400H avec une GeForce RTX 3060. Le PC a fait mieux dans chacun des tests sélectionnés par l'entreprise. Cela a conduit à affirmer que les PC Intel offrent une «meilleure expérience de jeu que 100% des ordinateurs portables Mac». Intel ou Apple Silicon.



La société a ensuite fait valoir qu'une grande partie de la base d'utilisateurs Mac n'est pas suffisamment prise en charge en raison des options de jeu limitées du système macOS.

Il y a un thème sous-jacent ici : le jeu n'est plus une niche. Que même parmi les créateurs qui ont acheté un ordinateur portable pour le travail, ils continuent de jouer. Et donc le fait que vous ne puissiez pas jouer correctement sur un Mac signifie qu'Apple devrait probablement abandonner et rentrer chez lui.



Intel semble maintenant faire du jeu un point clé dans son argumentation pour persuader les clients que ses puces dans les machines Windows présentent une bien meilleure option pour les consommateurs que les Mac dotés d'Apple Silicon.



Alan Dexter de PC Gamer a demandé à Shrout lors de l'appel si Intel «brisait ses ponts avec Apple». Shrout a répondu que "Apple a été très public sur le passage à son propre silicium" et que "c'est maintenant un concurrent", justifiant la campagne de marketing agressive de la société.



Depuis le lancement de la puce ‌M1‌ d'Apple, Intel a lancé une campagne marketing agressive pour dénigrer l'architecture personnalisée d'Apple et féliciter ses propres processeurs, y compris à l'aide de comparatifs très sélectifs, une gamme de publicités vidéo et un site Web fortement biaisé. Mais une chose est sûre, pour le moment les jeux vidéos sur Mac ne sont pas assez développés, en tout cas certains gros titres PC comme GTA 5, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Rocket League, Overwatch, etc. Mais avec l'arrivée de l'ARM, nul doute que les développeurs vont s'y pencher plus sérieusement...