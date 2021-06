L'app Fsolver trouve la solution des mots croisés et fléchés

Pour finir en beauté, le service est gratuit mais contient bien évidemment des publicités. Si vous êtes un fan absolu des mots croisés, fléchés ou pourquoi pas même du scrabble (attention à la triche entre amis ça fait des dégâts), une transaction est disponible via PayPal pour un abonnement mensuel de 1 € symbolique ou encore 9.99 € l'année. L'abonnement est également utilisable sur iOS ou Android, mais vous devrez vous abonner via le site. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre donc sur le site officiel de Fsolver où toute la formule est décrite de manière très simple à travers trois encadrés. Bon jeu à vous.

Si votre mot n'est toujours pas présent, plusieurs solutions s'offrent à vous. Il y a la recherche orthographique, la recherche par définition ou encore un bouton "besoin d'aide" si vraiment vous êtes perdu. Certains ne voudront sûrement pas s'aider de cette application trouvant la chose trop facile mais lorsque vous êtes vraiment bloqué, il faut avouer que cela peut en sauver plus d'un(e).

Pour le coup, ce sont les amateurs de mots croisés et fléchés qui risquent d'être conquis. Grâce à FSolver , vous disposez d'un moteur de recherche capable de trouver des mots à votre place. Pour faire simple, une fois que vous êtes au niveau de la barre de recherche, vous indiquez les lettres que vous "possédez" et vous remplacez les lettres manquantes par des astérisques. À partir de là, l'application (ou le site web) va vous proposer une liste de mots correspondants à votre recherche. Bien évidemment, vous devriez retrouver le mot qu'il vous manque grâce à un affichage pertinent qui affiche souvent le mot recherché parmi les résultats disponibles en tête de liste.

FSolver est le service ultime pour celles et ceux qui restent bloqués des heures devant un mot croisé ou fléché introuvable. Grâce à l'application FSolver, vous disposez instantanément d'une liste de mots correspondants à votre recherche. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

