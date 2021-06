Un analyste annonce les MacBook Pro 14" et 16" à la WWDC21

La WWDC21 qui se tiendra sur plusieurs jours commence lundi prochain et devrait nous dévoiler iOS 15, iPadOS15... Cependant, un analyste confirme que la cerise sur le gâteau serait la présentation officielle des MacBook Pro 2021. Info ou intox ? Espérons qu'il dise la vérité.

Présentation des MacBook Pro 14" & 16" dans 4 jours ?

On ne va pas se le cacher, vivement qu'ils soient annoncés officiellement par Apple ces MacBook Pro 14" et 16", tant on en a entendu parler ces derniers mois. Les rumeurs fusent dans tous les sens et indiquent toutes la même chose, à savoir une sortie prévue pour la fin d'année 2021.



Si nous sommes impatients de découvrir le design extérieur et les caractéristiques sous le capot

(M1X ? M2 ?), il serait déjà bon de connaître la date à laquelle ils seront révélés. Pour continuer sur la lancée des dernières semaines, un nouvel analyste du nom de Daniel Ives de Wedbush annonce qu'ils seront dévoilés dans quelques jours à la WWDC qui pour rappel, commence le 7 juin.

Pour compléter cette information, faisons un rapide tour de ce que pourrait apporter le MacBook Pro 2021. On annonce un design bord à bord, la suppression de la TouchBar, le retour du port HDMI et pourquoi pas du port carte SD, un chargeur magnétique "MagSafe" et surtout, la fameuse puce Apple Silicon plus puissante que la M1. M1X ou M2 ?



