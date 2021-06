Google officialise les écouteurs Pixel Buds A-Series à 99$

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Les écouteurs vraiment sans fil Pixel Buds A-Series de Google ont été récemment divulgués. Mais l'attente d'une confirmation officielle est enfin terminée. Les derniers écouteurs de Google sont désormais disponibles en pré-commande à 99$.

Des concurrents aux AirPods à moins de 100$

Si vous aimez que vos écouteurs soient intra-auriculaires, mais que vous ne vous trouvez pas fan des AirPods d'Apple, Google pourrait avoir une option intéressante pour vous. La société vient de dévoiler ses écouteurs Pixel Buds A-Series. Ils suivent parfaitement les autres Pixel Buds en ce qui concerne la conception, mais il y a des changements importants par rapport à la ligne principale.



Comme pour ses autres produits "A", Google a supprimé certaines fonctionnalités dans le but de réduire le prix.

Les Pixel Buds standard, la principale paire d'écouteurs véritablement sans fil de Google, sont vendus au prix de 179 $. Cependant, les nouveaux Pixel Buds A-Series ne coûtent que 99 $. La bonne nouvelle est que la qualité sonore n'a pas été sacrifiée avec le prix minimisé. Google affirme que les nouveaux écouteurs conservent la même qualité audio que les Pixel Buds 2020 proprement dits. Ils sont également classés IPX4 pour la résistance à la sueur et à l'eau. Ils prennent également toujours en charge "Hey Google" pour invoquer l'assistant numérique.



Là où les choses s'appauvrissent un peu, ce sont les commandes de volume et la charge sans fil. Les gestes ainsi que la charge sans fil ne sont pas disponibles sur les Pixel Buds A-Series.

Par contre, la durée de vie de la batterie n'est pas sacrifiée avec cinq heures avec une seule charge et jusqu'à 24 heures avec l'étui de charge. Google indique que les utilisateurs peuvent s'attendre à obtenir jusqu'à trois heures d'écoute avec seulement 15 minutes de temps de charge. Les écouteurs se connectent toujours via Bluetooth, ils fonctionneront donc très bien avec votre iPhone également.



Il convient également de noter que Google a peaufiné la conception des embouts d'oreille intégrés, les rendant un peu plus doux et, espérons-le, plus confortables pour les sessions d'écoute prolongées. Google affirme que les nouveaux écouteurs peuvent envoyer plus de puissance que les Pixel Buds standard et que la société a résolu la plupart des problèmes qui ont conduit à des problèmes de connectivité.



Les nouveaux Google Pixel Buds A-Series sont disponibles en précommande à partir d'aujourd'hui aux États-Unis et au Canada. Les nouveaux écouteurs véritablement sans fil sont vendus au prix de 99 $. Nous mettrons à jour l'article pour une sortie en France, Belgique, Suisse et autres pays.