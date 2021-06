Microsoft va-t-il présenter Windows 11 le 24 juin ?

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Microsoft a programmé un nouvel événement de presse sur le thème de Windows pour le 24 juin, promettant de montrer "quelle est la prochaine étape pour Windows". Serait-ce la présentation de Windows 11 ?



Microsoft organise un événement Windows le 24 juin

Microsoft a annoncé l'arrivée d'une « nouvelle génération » de Windows, et il a maintenant programmé un événement de presse sur ce thème le jeudi 24 juin. La prochaine présentation à la presse sera diffusée en direct sur Microsoft.com.

La vidéo d'invitation de Microsoft partagée sur Twitter suggère qu'une toute nouvelle version numérotée de Windows pourrait être en préparation plutôt qu'une autre mise à jour majeure de Windows 10. L'invitation comprend une image d'un logo Windows modifié avec un contour ressemblant au numéro 11.

Pour ceux qui suivent la firme de Redmond, 11h n'est pas l'heure de début habituelle pour les événements Windows. Faisant monter l'excitation avant l'événement, Yusuf Mehdi de Microsoft a déclaré qu'il n'avait "pas été aussi excité pour une nouvelle version de Windows depuis Windows 95 !".

Voilà qui résonne avec les récents propos du PDG de Microsoft, Satya Nadella, qui a déclaré que son entreprise dévoilerait bientôt ce qu'il a décrit comme "l'une des mises à jour les plus importantes de Windows de la dernière décennie".



Une nouvelle version majeure de Windows introduit généralement une interface utilisateur actualisée. Windows 11 ne devrait pas décevoir à cet égard, avec le projet "Sun Valley" de Microsoft censé apporter un « rajeunissement visuel radical » à Windows avec un nouveau menu Démarrer, des coins arrondis, un magasin repensé pour les logiciels Windows, des applications natives révisées et plus encore.

Pourquoi Windows 11 est une nouveauté majeure

Un nouveau système d'exploitation de Microsoft est toujours une nouveauté majeure, car le logiciel du concurrent d'Apple continue d'alimenter la grande majorité des PC personnels et professionnels.



Le système d'exploitation Windows 10 actuel a près de six ans, la version initiale ayant fait ses débuts le 29 juillet 2015. Au lieu de mettre Windows sur un calendrier de publication annuel comme Apple le fait avec macOS, le géant Office a choisi de publier de nouvelles versions de Windows 10 sur une base continue, disponible pour les utilisateurs sous forme de mises à jour gratuites. La société avait même déclaré l'an dernier qu'il n'y aurait plus de changement majeur pour Windows. Une feinte ou un changement de direction ?



Dans tous les cas, la concurrence avec Apple ne sera que positive, surtout que macOS 12 doit être présenté la semaine prochaine à la WWDC 21.