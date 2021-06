Le nouveau MacBook Pro 16 pouces 2021 repéré dans une base réglementaire

En toute logique, Apple prévoit de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces 2021, chacun avec un écran mini-LED et une version améliorée de la puce M1, supposément M1X ou M2. Les ordinateurs portables devraient présenter un nouveau design avec un cadre plus mince autour de l'écran et plus de ports, y compris le retour d'un port HDMI, d'un emplacement pour carte SD et d'un câble d'alimentation magnétique. Les rumeurs suggèrent également que la Touch Bar sera retirée au profit des touches "Fn" physiques.

Une preuve supplémentaire pour le MacBook Pro 2021

La dernière information qui vient conforter toutes ces rumeurs provient de MacRumors qui a potentiellement découvert le MacBook Pro 16 pouces de nouvelle génération dans une base de données réglementaire chinoise. La liste, déposée le 14 avril par le fournisseur Apple Sunwoda Electronic, concerne une batterie avec un identifiant de modèle de type Apple A2527 évalué à 8 693 mAh/11,45 V. Ceci est similaire à la batterie actuelle du MacBook Pro 16 pouces, qui est évaluée à 8 790 mAh/11,36 V.



Sunwoda Electronic est le même fournisseur qui a déposé les prétendues capacités de batterie de l'iPhone 13 qui ont été repérées dans la même base de données chinoise plus tôt cette semaine.

Si le dépôt est exact, le nouveau MacBook Pro 16 pouces aurait une capacité de batterie légèrement inférieure à celle du modèle existant, potentiellement en raison de la conception plus plate de l'ordinateur portable. Cependant, tout impact potentiel sur la durée de vie de la batterie serait probablement atténué par la transition du MacBook Pro 16 pouces des processeurs Intel vers Apple Silicon qui est bien plus économe en énergie. En fait, la durée de vie de la batterie pourrait encore être plus longue que la génération actuelle, si l'on se rapporte au premier MacBook Pro 13 pouces M1 qui était passé de 10 à 20 heures d'autonomie.



Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment annoncé que les modèles redessinés de MacBook Pro seraient dévoilés dès cet été, le leaker Jon Prosser s'attendant à ce que l'annonce du MacBook Pro fasse partie de la #WWDC21 la semaine prochaine. Certaines autres sources ont suggéré que les nouveaux modèles de MacBook Pro ne seraient pas annoncés avant la seconde moitié de 2021. Vous penchez pour quel calendrier de sortie ?



Dans tous les cas, la WWDC 2021 débutera avec le Keynote d'Apple le lundi 7 juin à 19 heures, heure de Paris.