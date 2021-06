Riot Games annonce Valorant Mobile

Il y a 7 heures

Medhi Naitmazi

Réagir



Valorant, le jeu de tir tactique 5 contre 5 de Riot Games a été lancé l'année dernière sur PC et compte actuellement 14 millions de joueurs en moyenne chaque mois. Aujourd'hui, Riot Games révèle que Valorant arrive sur iPhone et Android sous le nom de Valorant Mobile.



Valorant Mobile fait l'objet de rumeurs depuis un certain temps maintenant avec du code pour mobile trouvé dans l’eau version PC qui fait également allusion à une version mobile dans différentes régions.

Valorant Mobile est officiellement annoncé

L'annonce de Riot Games n'est pas vraiment surprenante étant donné tout ce que la société fait pour le mobile avec League of Legends: Wild Rift, Legends of Runeterra et Teamfight Tactics notamment, les trois ont été portés avec succès. Riot Games affirme que la société se prépare à étendre la franchise pour la proposer à davantage de joueurs à travers le monde. Regardez la bande-annonce de Valorant ci-dessous :

Pour l'instant, aucune autre information n'est disponible sur Valorant Mobile. Une fenêtre de sortie et les détails spécifiques à la plate-forme n'ont pas encore été révélés. Il est possible que Valorant Mobile soit présenté lors d'un futur événement Apple étant donné le temps qui a été accordé à Wild Rift auparavant. La conception des personnages de Valorant et l'esthétique en général de toutes les graphismes ont été salués, il sera intéressant de voir comment cela se traduit sur mobile avec son gameplay rapide. Espérons qu'il existe une prise en charge multiplateforme sous une forme ou une autre, mais encore une fois, aucun détail n'est disponible pour quoi que ce soit, à l'exception du fait que Valorant Mobile est maintenant officiel. Avez-vous déjà joué à Valorant sur PC et qu'aimeriez-vous voir dans Valorant Mobile ? Rappelons également que EA avait récemment officialisé l’arrivée d’Apex Legends sur mobile.