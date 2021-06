Apple travaille toujours sur le AirPower et la recharge à distance

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

1



Apple continue de travailler sur un futur chargeur sans fil qui fonctionnerait de la même manière que l'AirPower désormais abandonné, selon Mark Gurman de Bloomberg. Mais ce n’est pas tout, la technologie de recharge à distance intéresse aussi la firme.

Un chargeur de type AirPower encore en développement

Dans un rapport décrivant les ambitions de recharge sans fil d'Apple, Gurman dit qu'Apple "explore toujours" un chargeur sans fil qui chargerait plusieurs appareils comme un iPhone, une Apple Watch et des AirPods en même temps.



Apple a annoncé pour la première fois le ‌AirPower‌ en septembre 2017 aux côtés des ‌iPhone‌ 8, 8 Plus et ‌iPhone‌ X, et a déclaré que le produit de charge serait lancé dans le courant de 2018. Aucun ‌AirPower‌ ne s'est matérialisé en 2018 et après des mois de rumeurs de problèmes de développement, Apple a annulé le projet en mars 2019.



Le AirPower‌ a échoué car les ingénieurs Apple n'ont pas pu résoudre plusieurs problèmes affectant l'appareil, notamment des interférences et la surchauffe. En 2020, aux côtés de l'iPhone 12, Apple a plutôt dévoilé MagSafe, une alternative de recharge magnétique sans fil. Mais celui-ci est limité à un ou deux appareils.



Depuis que le ‌AirPower‌ a été annulé, il y a eu des rumeurs persistantes selon lesquelles Apple travaille toujours sur une sorte de triple tapis de chargement. Le rapport de Gurman est le plus optimiste sur un futur AirPower.



En plus d'un chargeur sans fil similaire au ‌AirPower‌, Apple serait également en train d’étudier en interne d'autres méthodes de chargement sans fil pouvant fonctionner sur de plus grandes distances. Cependant, les travaux sur la charge à longue portée n'en sont qu'à leurs débuts et il faudra probablement plusieurs années avant de voir une nouvelle technologie débarquer chez Apple.