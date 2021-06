Un magnifique rendu de l’iPhone 13 orange

Demain sera consacré à iOS 15 et aux autres nouveautés logicielles pour les produits Apple avec peut-être une surprise avec homeOS. Mais la firme ne s’occupe pas seulement des différents OS, elle travaille aussi sur les prochains appareils dont le très attendu iPhone 13. Pour succéder au smartphone 5G le plus vendu au monde, l’iPhone 12, il faut mettre la barre encore plus haut.

Un coloris orange pour l’iPhone 13 ?

Si vous nous suivez quotidiennement, vous savez que l’iPhone 13 ne sera pas une révolution, mais une petite évolution qui apportera juste ce qu’il faut pour vous faire craquer. Comme à son habitude, Apple sélectionne les trois ou quatre changements qui marqueront l’année.



En repassant les différentes rumeurs les plus insistantes et les plus crédibles, on peut être à peu près certains que la gamme iPhone 13 sera composée de quatre modèles, d’une puce A15, de nouveaux modems 5G, d’un Lidar sur tous, d’un écran 120 Hz sur les Pro, de nouveaux coloris et d’une encoche réduite, enfin.



Et sur ce dernier point, le designer Ian Zelbo a réalisé un magnifique rendu de l’iPhone 13 dans un coloris orange du plus bel effet. Basé sur les fichiers CAD publiés un peu plus tôt par Jon Prosser, le concept permet de visualiser les ajustements à venir.

On trouve ainsi une encoche plus petite qui permet d’avoir un peu plus de place au niveau de la barre de statut, ainsi qu’une nouvelle disposition des capteurs photos arrières. Pour réduire l’encoche, Apple a prévu de miniaturiser les composants du Face ID, tout en déplaçant le haut-parleur frontal en haut du châssis.



Le résultat est très intéressant et est valable pour l’iPhone 13, comme pour l’iPhone 13 Mini de 5,4 pouces. Quant aux iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, ils hériteront de la même face avant, mais conserveront un capteur photo de plus au dos, un téléobjectif qui pourrait d’ailleurs zoomer un peu plus loin cette année.



Il faudra attendre septembre prochain pour le keynote de présentation officielle des iPhone 13, encore une fois.