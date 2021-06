Des employés d'Apple demandent à leur direction de changer de vision sur le télétravail

Il y a 11 heures

Julien Russo

On peut le dire, le télétravail a révolutionné notre quotidien, plus de trajets aller/retour, un réveil plus tardif le matin, plus de temps pour profiter de ses proches... Alors que nous commençons à voir une porte de sortie dans cette pandémie grâce aux vaccins, certains employés souhaitent conserver ce confort. Plusieurs salariés d'Apple ont rédigé une lettre à leur direction pour demander des aménagements plus flexibles lors du retour au bureau.

Le télétravail se termine bientôt chez Apple

S'il n'y avait pas eu de pandémie, jamais le télétravail n'aurait été envisagé chez Apple surtout quand on connait la culture du secret qui règne en interne. Comme beaucoup d'entreprises, la firme de Cupertino a été contrainte d'appliquer ce nouveau mode de travail pour protéger son effectif face au Covid-19 qui s'est propagé à très grande vitesse en début d'année aux États-Unis.

Visiblement, le télétravail a été positif dans le quotidien de nombreux employés d'Apple, alors qu'ils viennent d'apprendre que le retour vers l'Apple Park va bientôt avoir lieu, beaucoup demandent que la direction de l'entreprise prenne conscience que le télétravail a été une bonne expérience.



Plusieurs employés s'opposent au plan d'Apple concernant le retour progressif dans les bureaux, celui-ci consiste à faire revenir les salariés 3 jours par semaine dès le mois de septembre. La firme de Cupertino proposera (selon l'activité et l'accord du manager) un maintien en télétravail le mercredi et le vendredi. Il sera aussi possible de profiter de deux semaines de télétravail par an avec l'accord du manager.

Aujourd'hui, 80 employés de l'Apple Park souhaitent faire comprendre à la direction que le télétravail ne doit pas être vu comme une contrainte, mais plutôt comme un avantage pour le bien-être des salariés.

Dans un mail envoyé à leur direction (avec The Verge en copie), les employés expliquent :

Au cours de l'année écoulée, nous avons souvent eu l'impression d'être non seulement ignorés, mais parfois activement ignorés. Des messages tels que "nous savons que beaucoup d'entre vous sont impatients de reprendre contact en personne avec leurs collègues au bureau", sans qu'aucun message ne reconnaisse l'existence de sentiments directement contradictoires parmi nous, sont dédaigneux et invalidants... On a l'impression qu'il y a un décalage entre la façon dont l'équipe de direction pense au travail à distance et les expériences vécues par de nombreux employés d'Apple.

Le courrier demande également que les décisions de maintien ou non de télétravail puissent être prises par les équipes elles-mêmes et non par la direction. Il est aussi demandé qu'un sondage en interne demande à l'ensemble des salariés s'ils souhaitent oui ou non retourner 3 jours par semaine dans les bureaux dès le mois de septembre.



Cette tendance du maintien du télétravail ne se constate pas que chez Apple, dans de nombreuses entreprises à travers le monde, beaucoup d'employés ne souhaitent pas reprendre le quotidien d'avant la pandémie. Cela s'explique majoritairement par de meilleures conditions de travail et par le gain de temps obtenu par l'absence de transport.