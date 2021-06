Des fonds d'écrans iOS 15 avant sa sortie !

Il y a 10 heures

Medhi Naitmazi

4



Ce soir, Apple lancera la Worldwide Developer Conference - la WWDC 21 - avec un keynote attendu. Chaque année, la WWDC est l'occasion de découvrir des mises à niveau de tous les systèmes logiciels Apple. Avec chaque nouveau système d'exploitation, un nouveau fond d'écran est publié et nous proposons aujourd'hui des concepts de fond d'écran pour iOS 15, basés sur des versions précédentes.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iOS 15 pour iPhone 12 et inférieur :

Les annonces logicielles de la WWDC couvrent les mises à niveau de la prochaine génération sur toutes les plateformes : iOS 15, macOS 12, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8. Si vous êtes un développeur enregistré, les versions bêtas seront disponibles pour le téléchargement dès ce soir. Sinon, les utilisateurs devront passer par la case bêta publique ou bien attendre septembre avec le nouvel iPhone 13 notamment.



Si vous voulez déjà de nouveaux fonds d'écran, voici une collection de concepts iOS 15 signé @AR72014. Les images suivantes sont des créations originales, inspirées de fonds d'écran existants comme ceux de macOS 11 ou même des derniers Mac M1. Vous en trouverez encore plus sur son lien, mais nous avons sélectionné les plus beaux fonds et nous les avons même optimisés en termes de poids.



Voici 7 wallpapers pour vos iPhone :



















Alors que la bêta 1 arrive ce soir, tout le monde réclamera une version téléchargeable des nouveaux fonds d'écran officiels des systèmes iOS 15 et macOS 12. Nous les publierons évidemment dans la foulée.

Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ?