Les apps iPhone s'affichent en paysage sur iPadOS 15

Disponibles depuis hier soir et exclusivement réservées aux développeurs, les deux nouvelles bêta d'iOS et d'iPadOS 14.5 apportent plusieurs nouveautés très intéressantes. Sur...

Lorsque l'iPad Pro a été lancé en 2015, il s'est fixé comme objectif d'être l'iPad le plus puissant jamais conçu et de donner aux gens la possibilité de pouvoir travailler sur une...

iPadOS 15 qui sera annoncé lundi soir par Tim Cook et ses équipes devrait apporter des améliorations dans la façon dont les utilisateurs gèrent plusieurs applications ouvertes à la...

Nous y sommes ! Après une semaine rythmée à coups de probables nouveautés dans iOS 15 et iPadOS 15, nous avons désormais tous les détails officiels. Pour cette nouvelle mise à jour...

C'est bon, nous savons tout sur les futures mises à jour qui débarqueront à la rentrée. Maintenant que tout a été dévoilé, Apple peut enfin lancer le programme de bêta d'iOS 15 et d'iPadOS...

iPadOS 15 est désormais disponible en version bêta pour les développeurs, et une version bêta publique sera disponible en juillet. La sortie officielle, cependant, n'arrive que cet automne. La mise à jour apporte des changements fondamentaux à la gestion des notifications, de nouvelles fonctionnalités dans iMessage, davantage de contrôles de confidentialité, un nouveau Safari , etc.

Auparavant, sur l'iPad, si vous aviez installé une application iPhone qui ne prenait pas entièrement en charge l'affichage sur tablette, elle fonctionnait uniquement au format portrait (vertical) avec des bordures noires autour au lieu du plein écran. Cependant, cela change avec iPadOS 15. La dernière version du système d'exploitation pour tablettes Apple permet à ces applications de fonctionner en mode paysage, vous pouvez donc facilement les utiliser sans avoir à faire pivoter l'iPad en orientation portrait. C'était un problème pour les utilisateurs d'iPad avec un Smart Keyboard ou un autre accessoire pour rédiger, car vous ne pouvez pas utiliser ces accessoires avec l'iPad en position verticale. C'est un petit plus appréciable, même si les développeurs comme Instagram ou WhatsApp pourraient faire un petit effort de ce côté là.

Apple a annoncé iPadOS 15 hier soir lors du discours d'ouverture de la WWDC 2021 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment des widgets sur l'écran d'accueil, un multitâche amélioré, une bibliothèque d'applications, etc. Cependant, un détail petit intéressant concerne les applications iPhone qui peuvent désormais fonctionner en mode paysage sur l'iPad avec iPadOS 15.

