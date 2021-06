Les fonds d'écran officiels d'iOS 15 et macOS 12 Monterey

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

En ce lendemain de keynote pour la WWDC 21, voici déjà les 2 fonds d'écran officiels d'Apple qui sont inclus dans iOS 15, iPadOS 15 et macOS 12 Monterey pour tous les iPhone, iPod, iPad et Mac. Vous trouverez d'abord les wallpapers pour smartphones puis ceux pour tablettes et ordinateurs.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iOS 15 pour iPhone 12 et inférieur :

Suite à la sortie de la première version bêta d'iOS 15 pour les développeurs qui contient de nouvelles fonctionnalités, le firmware est également livré avec un nouveau fond d'écran - et vous pouvez le télécharger ici.



Fait intéressant, bien que iOS 13 et iOS 14 apportaient tous deux eu plusieurs nouveaux fonds d'écran depuis la version bêta 1, la version bêta d'iOS 15 n'est livrée qu'avec un seul nouveau wallpaper. Comme pour tous les fonds d'écran iOS récents, le nouveau fond d'écran iOS 15 est disponible dans une variante en mode clair et en mode sombre.



Le nouveau papier peint présente des formes aux couleurs neutres qui ressemblent à une sorte de peinture abstraite avec un effet de flou







Wallpapers macOS 12 pour iPad / Mac :

Apple a annoncé macOS Monterey lors de la WWDC 2021. La mise à jour de cette année du système d'exploitation Mac a apporté des améliorations aux fonctionnalités de continuité entre les appareils, un nouveau Safari, des raccourcis, etc. Il est également livré avec de nouveaux fonds d'écran, et vous pouvez les télécharger ici.



Il n'y a qu'un seul nouveau fond d'écran inclus dans la première bêta de macOS Monterey, disponible en versions claire et sombre. Les images sont une illustration abstraite de Monterey, en Californie, similaire à ce qu'Apple a fait l'année dernière avec le fond d'écran par défaut pour macOS Big Sur.







Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ?