iOS 15 cache les captures des apps déjà installées

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

Apple a présenté lundi en avant-première iOS 15, la prochaine mise à jour majeure pour iPhone. Malgré le peu de changements apparents, nous avions déjà trouvé 250 nouveautés le soir-même. Et avec la bêta entre les mains de millions de développeurs, on en découvre encore.



Un nouveau réglage de l'App Store masque les captures d'écran des applications déjà installées dans les résultats de recherche‌.

Un changement subtil sur App Store

Le nouveau changement va permettre aux utilisateurs de découvrir plus facilement des applications nouvelles ou actuellement désinstallées sur leur appareil. Auparavant, toutes les applications affichaient les premières captures d'écran sous l'icône et le nom dans la page de recherche ‌App Store‌. Sur ‌iOS 15‌, cela a été modifié uniquement pour afficher le nom de l'application, l'icône et le bouton "Ouvrir" pour les applications installées. En conséquence, on peut voir plus de résultats par écran.

Une nouveauté qui rejoint un peu le Play Store d'Android qui peut cacher complètement les apps déjà installées.



Pour mémoire, ‌iOS 15‌ comprend plusieurs fonctionnalités intéressantes, notamment des notifications repensées, un Safari entièrement revu, un nouveau mode Focus, des améliorations apportées à Plans, de nouvelles fonctionnalités FaceTime importantes, etc. Apprenez-en plus sur toutes les nouveautés de ‌iOS 15‌ en nous suivant tous les jours.