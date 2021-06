La mention "MacBook Pro M1X" est présente dans les tags de la WWDC 21 sur YouTube

Avec Apple on se demande toujours si les fuites autour des futurs produits et nouveautés logiciels sont intentionnelles ou à chaque fois des erreurs. Le géant californien a introduit un tag assez spécial dans la vidéo du direct de la WWDC 2021 sur YouTube. Comme l'a repéré le twittos Max Balzer, Apple a mentionné "MacBook Pro M1X", un produit qui n'a jamais été annoncé.

Depuis le début de l'année, les rumeurs autour des futurs MacBook étaient un peu perdues quant à l'intégration d'une puce M1 nouvelle génération, certains leakers pensaient qu'elle pourrait s'appeler M1X ou M2. D'autres affirmaient qu'Apple proposerait le MacBook Pro 2021 avec la puce M1 présenté l'année dernière.

Des informations à chaque fois contradictoires avec un gros manque de précision dû à la culture du secret d'Apple.

Aujourd'hui, la firme de Cupertino a donné un coup de pouce aux rumeurs en dévoilant elle-même que les futurs MacBook Pro 2021 embarqueront la puce M1X.

Cette indication a été aperçue dans les tags de la vidéo WWDC 2021 sur YouTube, les tags servent à apporter des mots clés qui permettront de mieux référencer la vidéo dans YouTube.

Apple a ajouté les mots : Apple Event, WWDC, June, Developers, Mac, iMac, iPad, iOS... Des mots en lien avec les annonces qui ont été faites lors de la WWDC 2021.



Cependant, la firme a aussi mis les tags : M1X MacBook Pro et M1X. Deux sujets qui n'ont pas du tout été mentionnés pendant la WWDC, Apple n'a fait aucune annonce dans ce sens et pourtant cela figure dans les tags de la vidéo !

Avec ces informations, on peut donc en déduire qu'Apple prépare bien des MacBook Pro M1X pour le dernier trimestre de 2021.

Reste à savoir maintenant les performances qu'apportera la puce M1X, sur ce point il faudra attendre un peu.

OK OK OK



Everyone stay calm... but I just spotted these tags on Apple's YouTube livestream of the June 7 keynote!!!



APPLE CONFIRMED THE M1X!!!@jon_prosser you were right after all!!!



This isn't fake, you can get the @TubeBuddy extension for YT and it shows them! pic.twitter.com/C54sBydj7u