Xcode 13 révèle un nouveau Mac Pro sous Intel

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

De nouvelles puces Intel appropriées pour un Mac Pro actualisé ont été repérées dans la version bêta de Xcode 13, et Mark Gurman de Bloomberg a confirmé qu'Apple prépare effectivement une mise à jour du ‌Mac Pro‌ basé sur Intel. Un Mac Pro 2021 avant la version Apple Silicon en 2022 ?

Le Mac Pro dans Xcode 13 ?

Les informations de puce ajoutées à la version bêta de Xcode 13 concernent le processeur Xeon Scalable de troisième génération d'Intel, la plateforme Ice Lake annoncée en avril. Selon Intel, la puce offre "des performances avancées, une sécurité, une efficacité et une accélération de l'IA intégrée pour gérer les charges de travail IoT et une IA plus puissante". Xcode 13 est sorti mardi soir pour accompagner les bêtas d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15, watchOS 8 et macOS 12.



Bloomberg a déclaré en janvier qu'Apple développait deux versions du nouveau Mac Pro‌, l'une qui est le successeur direct du ‌Mac Pro‌ 2019 et l'autre qui introduira un nouveau design, environ la moitié de la taille.

Apple has indeed been working on an update to the Intel Mac Pro. https://t.co/YgU8KaikeX — Mark Gurman (@markgurman) June 8, 2021

Apple travaille à la transition de toute sa gamme Mac vers les puces M1, M2 et autre, et le plus petit ‌Mac Pro‌ devrait en intégrer. Mais il semble qu'Apple envisage de garder au moins un ‌Mac Pro‌ Intel disponible pour le moment.



Certaines des puces de silicium haut de gamme d'Apple qu'Apple développe actuellement comportent 20 ou 40 cœurs de calcul avec 64 ou 128 cœurs de GPU, mais il n'est pas clair si les premières versions des puces ‌Mac Pro‌ pourront rivaliser avec les processeurs Xeon d'Intel pour les grosses charges de travail professionnelles. À moins qu’il ne s’agisse que d’une affaire contractuelle, Apple devant honorer ses commandes initiales.



Ce ‌Mac Pro‌ basé sur Intel est certainement l'une des dernières machines propulsées par le fondeur américain, car Apple a déjà commencé à migrer les gammes iMac, MacBook Pro, Mac mini et MacBook Air vers Apple Silicon. La firme prévoit d’ailleurs de lancer cette année des modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des puces "M2" haut de gamme, sans oublier un plus grand ‌iMac‌ 32 pouces également équipé de la sorte.