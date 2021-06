Microsoft XCloud quitte bientôt le mode bêta sur iPhone, iPad

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Microsoft XCloud fait partie des services de cloud gaming qui ont décidé de proposer une accessibilité sur iPhone et iPad, malgré la contrainte de ne pas pouvoir être présent sur l'App Store. Après avoir commencé par une période de bêta qui a été un succès, l'entreprise souhaite maintenant que son service XCloud s'ouvre à tout le monde.

XCloud bientôt disponible à tous les utilisateurs iOS et iPadOS

Si vous n'avez pas eu l'occasion de tester en avant-première XCloud sur votre iPhone et/ou iPad, rassurez-vous l'attente est bientôt terminée. Microsoft a expliqué que son service de cloud gaming sur iPhone et iPad va être accessible pour tous les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate dans peu de temps.

Cette nouvelle est un véritable exploit pour l'entreprise, puisque développer une "web app" n'est pas aussi simple qu'une application qu'on publie sur l'App Store, Microsoft a dû faire face à plusieurs contraintes au moment du développement. Désormais, c'est de l'histoire ancienne et XCloud va pouvoir avancer afin d'être disponible pour tous les utilisateurs.



Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée, mais on estime que Microsoft XCloud devrait quitter son mode bêta probablement cet été, les retours sont très positifs en termes de stabilité et surtout de performances.

Si vous êtes intéressé pour accéder à un grand catalogue de jeu Cloud Gaming depuis votre iPhone ou iPad, il vous suffira de souscrire au Xbox Game Pass Ultimate qui coûte 12,99€ avec les trois premiers mois à seulement 1€.

Dans le catalogue, vous trouverez des jeux comme Gears 5, Halo, Forza Horizon 4, Sea of Thieves... À l'heure actuelle, Microsoft explique que son offre XCloud propose plus de 100 jeux (avec un accès illimité) et de nombreuses exclusivités Xbox sont à venir.



Cette solution de web-app est quelque chose de temporaire, le temps qu'Apple change de vision par rapport à l'intégration des apps de cloud gaming sur l'App Store. On imagine qu'une fois que la politique se sera assouplie, Microsoft proposera XCloud sur la boutique d'applications d'Apple, ce qui est toujours mieux pour la visibilité.