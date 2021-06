Among Us va bientôt supporter les manettes sur iPhone et Android

Au Summer Games Fest 2021 qui a commencé plus tôt dans la journée, Innersloth a révélé de grandes choses à venir pour Among Us sur toutes les plateformes. Cela inclut ce à quoi les joueurs peuvent s'attendre dans la prochaine grande mise à jour et les futures. Among Us est actuellement disponible sur iOS, Android, Nintendo Switch et PC avec les plates-formes PlayStation et Xbox qui devraient arriver très prochainement.

Among Us bientôt jouable à la manette

Justement, la prochaine mise à jour majeure de Among Us a été détaillée. Les développeurs ont prévu pas mal de choses à commencer par la prise en charge de 15 joueurs avec de nouvelles couleurs. Les couleurs incluent Rose, Gris, et plus encore. En plus d'une d'une légère évolution graphique, Among Us va surtout supporter les manettes sur mobiles.



Si il reste encore des informations non divulguées à propos de la prochaine version, regardez la feuille de route de Among Us révélée au Summer Games Fest :

Pour les futures mises à jour, les développeurs ont révélé que, sans ordre particulier, Among Us devrait proposer une toute nouvelle carte, des réalisations, des liens de compte entre les plates-formes, de nouveaux rôles, un nouveau mode, des ajustements cosmétiques, etc. La liaison de compte permettra de sauvegarder toutes les données et produits cosmétiques disponibles sur la plate-forme de votre choix. Une excellente idée juste avant la sortie des versions Xbox et PlayStation, dont la PS5.

Une histoire compliquée pour Among Us

Rappelons enfin que Among Us est loin d'être une nouveauté puisque le jeu est sorti en 2008. Mais ce n'est que depuis un an environ que le titre de InnerSloth cartonne sur App Store, Steam et autre Twitch, où le jeu ne cesse d'être le centre des différents streamings, lui offrant une visibilité inégalable dans le monde entier.



Le but du jeu ? Comme nous l'avions expliqué notre tutoriel sur Among Us, le concept est très simple : on y incarne un membre d'équipage d'un vaisseau spatial avec l'objectif de mettre à mal un ou plusieurs imposteurs qui, eux, devront tout faire pour saboter l'équipage. Un "Loups-Garous" nouvelle génération qui permet de jouer de 4 à 10 joueurs (bientôt 15), et donc de passer du bon temps avec ses amis. C'était le jeu de l'année 2020 pour Apple.

