Apple questionne les développeurs à propos d'une conférence physique

Apple a fait de l'Apple Park son siège social en avril 2017. Si on avait pu penser que le géant californien avait déjà réfléchi à toutes les possibilités que pourrait offrir 260 000 m2,...

Bien que cela ne soit qu'à titre indicatif, il convient de noter qu'Apple sonde déjà les personnes concernées sur un éventuel retour à une conférence en personne. Mark Gurman de Bloomberg a précédemment noté qu'Apple envisageait déjà l'idée et prévoyait d'organiser son premier événement en personne depuis le début de la crise sanitaire mondiale dans les prochains mois. Probablement pour la sortie des iPhone 13 en septembre prochain.

Contrairement à la conférence en physique, le format en ligne a permis à Apple d'atteindre des millions de développeurs et d'utilisateurs supplémentaires dans le monde. Maintenant, alors que le monde commence à voir le bout du tunnel sanitaire, Apple envisage peut-être de revenir à une conférence classique l'année prochaine tout en conservant certains aspects d'un format numérique. L'une des questions posées dans le cadre de l'enquête de la WWDC21 est la suivante : « Seriez-vous susceptible d'assister à une conférence en personne après avoir vécu un événement entièrement en ligne ? » Les réponses possibles sont :

En raison de la crise sanitaire mondiale, Apple a organisé sa conférence mondiale des développeurs dans un format entièrement numérique au cours des deux dernières années. Le format numérique, qui comprend un discours préenregistré depuis l'Apple Park et plusieurs sessions disponibles en ligne gratuitement, a été apprécié par de nombreux développeurs en raison de son ouverture et de son inclusivité.

