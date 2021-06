Legends of Kingdom Rush est de sortie sur Apple Arcade

Il y a 2 heures

Alban Martin

Réagir



C'est reparti pour les sorties sur Apple Arcade. Pour relancer la machine, voici Legends of Kingdom Rush, le tout dernier épisode de la saga médiévale fantastique qui a fait les beaux jours de l'App Store. Un RPG teinté de roguelike vous attend, en tout cas ceux qui sont abonnés au service de jeux en illimité de la pomme.

Legends of Kingdom Rush est disponible sur App Store

Les amateurs de Kingdom Rush ne seront pas perdus avec ce nouveau titre qui fait honneur à la licence en reprenant l'univers, la direction artistique cartoonesque et un gameplay tactique mais accessible. Pour se démarquer, outre le fait que "Legends" ne soit pas disponible sur l'App Store pour tous, les développeurs de Ironhide abandonne le côté "Tower Defense" pour se concentrer sur les combats tactiques en vogue.

Regardez la vidéo trailer :

Pour ce faire, vous dirigez une équipe de 5 héros, tous complémentaires dont le puissant paladin Gerald Cherche-lumière et la tueuse rusée Asra Lestelame. Mais ils ne sont pas seuls puisque vous rencontrerez 11 compagnons de l’éclaireur qui connaît la forêt comme sa poche à l’explosive canonnière naine, en passant par le chevalier de la nuit, sombre et inquiétant. Il faudra les débloquer pour les intégrer à son équipe, mais ici par le seul biais du jeu. Apple Arcade oblige, il n'y a pas de micro-transaction.



Le groupe se baladera dans des décors tout aussi variés ​​​​​​afin de mener à bien sa quête à travers une centaine d'évènements. Un prétexte pour rencontrer des tonnes d'ennemis tous plus sournois les uns que les autres sur des aires de combats stratégiques composées d'hexagones. Comme un bon Final Fantasy Tactics, chaque coup ou mouvement doit être calculé selon le personnage choisi et le vilain à attaquer. À vous d'associer vos héros et leurs compagnons pour former des équipes redoutables en toute circonstance.

Enfin, le jeu nécessite iOS 13 et est compatible iPhone, iPod, iPad, Mac et Apple TV. La totale !

Télécharger le jeu Legends of Kingdom Rush