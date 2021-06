Les nouveautés des Memoji avec iOS 15

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Apple a dévoilé iOS 15 lundi dernier, lors de la keynote de la WWDC21. Parallèlement aux nouveautés sur Safari, iMessage et FaceTime notamment, la société ajoute également plus de personnalisation aux désormais célèbres Memoji. Les avatars 3D arrivés en 2017 avec l'iPhone X sont plus complets que jamais.



Quoi de neuf du côté des Memoji avec iOS 15

Depuis l'annonce de la WWDC21, les Memoji ont été un élément clé de la promotion de la conférence. Et donc sans surprise, une partie des nouvelles fonctionnalités annoncées concerne les Memoji sur iMessage.



Pour mémoire, la fonction Memoji utilise le capteur TrueDepth de Face ID pour suivre votre visage et donner vie à votre avatar. Fort de son succès, Apple avait même ouvert les Memojis aux iPhone sans encoche avec les Memoji Stickers.

Et avec iOS 15, voici les nouveautés pour personnaliser votre Memoji :

Vêtements : les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur Memoji avec plus de 40 choix de tenues pour refléter votre style, votre humeur ou la saison et choisir jusqu'à trois couleurs différentes.

: les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leur Memoji avec plus de 40 choix de tenues pour refléter votre style, votre humeur ou la saison et choisir jusqu'à trois couleurs différentes. Nouvelles options d'accessibilité : trois nouvelles options d'accessibilité vous permettent de vous représenter avec des implants cochléaires, des tubes à oxygène ou un casque souple.

: trois nouvelles options d'accessibilité vous permettent de vous représenter avec des implants cochléaires, des tubes à oxygène ou un casque souple. Nouveaux autocollants : neuf nouveaux autocollants Memoji vous permettent d'envoyer un shaka, un signe de la main, un moment de réflexion, et plus encore.

: neuf nouveaux autocollants Memoji vous permettent d'envoyer un shaka, un signe de la main, un moment de réflexion, et plus encore. Des yeux vairons : vous pouvez maintenant sélectionner une couleur différente pour votre œil gauche et votre œil droit.

: vous pouvez maintenant sélectionner une couleur différente pour votre œil gauche et votre œil droit. Nouvelles lunettes : personnalisez votre personnage avec trois nouvelles options de lunettes, dont des formes en cœur, en étoile et rétro. Sélectionnez la couleur de votre monture et de vos verres.

: personnalisez votre personnage avec trois nouvelles options de lunettes, dont des formes en cœur, en étoile et rétro. Sélectionnez la couleur de votre monture et de vos verres. Chapeaux multicolores : Représentez votre équipe sportive ou votre université préférée en choisissant jusqu'à trois couleurs pour les couvre-chefs.

Apple pourrait bien évidemment profiter des prochaines bêtas pour ajouter quelques options supplémentaires et ainsi venir gonfler les 250 nouveautés d'iOS 15 et d'PadOS 15. Selon vous, que manque-t-il au Memoji pour être parfaits ?