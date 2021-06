PS Plus : les jeux gratuits en juin dont Virtua Fighter 5 et Star Wars Squadrons

Hier à 21:00

Medhi Naitmazi

1



Les abonnés au PS Plus ont une nouvelle fois droit à de très bons jeux en ce mois de juin 2021. Après avoir récemment proposé gratuitement FF 7 Remake, Oddworld: Soulstorms ou encore Wreckfest et Battlefield 5, Sony propose trois jeux de qualité avec Opération Tango sur PS5 et deux titres PS4/PS5 que ce sont Virtua Fighter 5 et Star Wars Squadrons.

3 nouveaux jeux gratuits jouables sur PS5 pour les abonnées sur PS Plus

De l’espionnage futuriste en co-op, des combats d’arts martiaux remasterisés et des affrontements aériens dans une galaxie lointaine, très lointaine vous attendent avec les jeux PlayStation Plus du mois de juin. De nouveaux titres débarquent sur PlayStation : Operation: Tango et Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown. Star Wars: Squadrons, quant à lui, vous permettra de piloter des vaisseaux emblématiques comme le X-wing ou le TIE fighter.

Vous pourrez télécharger les jeux suivants à compter du 1 juin :

Operation: Tango | PS5

Voilà un jeu d’espionnage coopératif en ligne. Vous devrez réussir des missions dangereuses aux quatre coins d’un monde futuriste aux technologies ultra-avancées. Vous devez alterner les phases de gameplay en incarnant un hacker ou un agent pour relever des défis asymétriques. Pour réussir, le travail en équipe est primordial mais seules vos voix respectives peuvent vous guider. Operation: Tango nécessite donc que les deux joueurs disposent d’un micro fonctionnel. Dommage par contre que les graphismes ne tirent pas plus parti du matériel de la PS5.

| PS5 Voilà un jeu d’espionnage coopératif en ligne. Vous devrez réussir des missions dangereuses aux quatre coins d’un monde futuriste aux technologies ultra-avancées. Vous devez alterner les phases de gameplay en incarnant un hacker ou un agent pour relever des défis asymétriques. Pour réussir, le travail en équipe est primordial mais seules vos voix respectives peuvent vous guider. Operation: Tango nécessite donc que les deux joueurs disposent d’un micro fonctionnel. Dommage par contre que les graphismes ne tirent pas plus parti du matériel de la PS5. Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown | PS4

Le jeu de combat emblématique de Sega est passé sous les crayons du Ryû ga Gotoku Studio, à qui l’on doit Yakuza et Judgment. Disponible pour la toute première fois sur PlayStation Plus, il permettra aux vétérans et aux néophytes de la saga Virtua Fighter de faire l’expérience des intenses combats d’arts martiaux, de la profonde stratégie, et du gameplay délicieusement équilibré de ce jeu de combat en 3D novateur dans une HD sublime. Outre les modes classiques, on trouve aussi de nouvelles fonctionnalités online avec des tournois personnalisés avec jusqu’à 16 joueurs et la possibilité d’assister aux matchs en live.

En plus d’être disponible pendant environ deux mois (juin et juillet) sur PlayStation Plus, le jeu sortira également au même moment sur PlayStation Now !

| PS4 Le jeu de combat emblématique de Sega est passé sous les crayons du Ryû ga Gotoku Studio, à qui l’on doit Yakuza et Judgment. Disponible pour la toute première fois sur PlayStation Plus, il permettra aux vétérans et aux néophytes de la saga Virtua Fighter de faire l’expérience des intenses combats d’arts martiaux, de la profonde stratégie, et du gameplay délicieusement équilibré de ce jeu de combat en 3D novateur dans une HD sublime. Outre les modes classiques, on trouve aussi de nouvelles fonctionnalités online avec des tournois personnalisés avec jusqu’à 16 joueurs et la possibilité d’assister aux matchs en live. En plus d’être disponible pendant environ deux mois (juin et juillet) sur PlayStation Plus, le jeu sortira également au même moment sur PlayStation Now ! Star Wars: Squadrons | PS4

Enfin, à vous les joutes spatiales frénétiques en multijoueur, ou bien devenez un pilote d’exception dans une campagne solo qui se déroule après les événements du Retour du Jedi et nous fait vivre l’action à travers deux factions. La Nouvelle République se bat pour la liberté. L’Empire tente d’imposer l’ordre. Prenez le contrôle de vaisseaux emblématiques comme le X-wing ou le TIE fighter, personnalisez l’arsenal et le style de vos vaisseaux, choisissez comment répartir votre puissance entre les armes, le boucliers et les moteurs et profitez d’une immersion totale dans le cockpit. Un jeu qui plaira aux fans, et encore plus à ceux qui ont un casque PS VR car le titre est jouable en réalité virtuelle.

Préparez-vous à télécharger des centaines de gigas ! Regardez la vidéo pour découvrir tous ces jeux.