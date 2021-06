Transformers Heavy Metal : nouveau jeu en réalité augmentée (AR)

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Alexandre Godard

Ce n'est sûrement pas le jeu qui fait le plus parler lors de ces premiers jours de l'E3 2021 mais il devrait tout de même en intéresser plus d'un(e). Voici la présentation rapide d'un futur jeu mobile qui tourne autour de l'univers de Transformers et qui se joue en AR, à la manière d'un Pokémon GO.

Transformers GO ?

Le mois de juin est assez animé en termes d'actualité entre Roland-Garros, l'Euro de football, l'allégement des restrictions sanitaires mais nous n'oublions pas l'E3 2021, le plus grand salon du jeu vidéo qui se déroule actuellement.



Justement à cause de cette pandémie, l'édition de cette année s'effectue totalement de manière virtuelle et nous pouvons suivre chaque conférence sur internet, via YouTube ou autre.



Des licences connues mondialement comme Facry ou encore Battlefield prennent tout l'espace médiatique mais certains petits jeux nous ont tout de même tapé dans l'œil.



C'est justement le cas de Transformers : Heavy Metal. La société Niantic qui est aux commandes (éditeur) a pour objectif de nous proposer un jeu AR mobile qui comme son nom l'indique tournerait autour de l'univers de Transformers.

Tout en incarnant un humain, nous devrons travailler main dans la main avec les Transformers pour sauver la planète. Pour ce qui est du gameplay, ce sera des combats au tour par tour, un peu comme dans Pokémon. Un jeu qui sera jouable en solo ou avec des amis pour pimenter la chose.



Pour rappel, Niantic est la société qui a créée le légendaire Pokémon GO, facile de deviner que nous retrouverons des similitudes dans la façon de faire même si pour le coup, Transformers : Heavy Metal est de son côté développé par Very Very Spaceship.



Comme souvent, une première phase de bêta devrait arriver dans les prochaines semaines pour une sortie officielle en fin d'année (on l'espère), vu que les développeurs n'ont pas annoncé la date exacte pour le moment.