Nouvelle enquête des autorités britanniques envers Apple & Google

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Apple et Google font l'objet d'une enquête très minutieuse auprès des autorités britanniques pour cause de duopole. Une information qui confirme la tendance du moment de vouloir ralentir l'expansion des GAFAM après les propos des autorités japonaises et surtout du G7. Explications.

Le fameux duopole d'Apple et de Google

C'est reparti pour un tour ! Apple, mais aussi Google dans ce cas précis, ont à nouveau des problèmes avec les autorités et la justice. Cette fois-ci, c'est du côté de l'Angleterre que les deux mastodontes financiers vont devoir rendre des comptes.



Comme l'annonce l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), une nouvelle enquête est ouverte concernant le duopole d'Apple et de Google sur l'écosystème mobile, iOS et Android.



Comme vous le savez, il est souvent reproché à Apple et Google de profiter de leurs positions de leaders sur ce marché pour générer encore plus d'argent au détriment des plus petits. L'Apple Store, le Google Play Store mais aussi les navigateurs Safari et Chrome vont donc être examinés dans les moindres détails.

Selon la CMA, ce duopole qui existe maintenant depuis plusieurs années serait bénéfique pour les deux géants américains au contraire des utilisateurs qui paient des tarifs plus élevés étant donné que la concurrence n'est pas assez forte.



Une enquête censée être beaucoup plus approfondie que les précédentes et qui doit accompagner la nouvelle loi britannique (Digital Markets Unit) sur la concurrence professionnelle du marché du numérique. Pas plus tard qu'hier, le Japon a également mis en place une enquête similaire.



On pense également au récent accord du G7 qui souhaite proposer une taxe mondiale qui toucherait les GAFAM. Affaire à suivre dans les mois et années à venir mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'un accord mondial pour parvenir à faire flancher ces entreprises multimilliardaires souvent intouchables.