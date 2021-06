Tim Cook parle confidentialité sur iOS 15 pour les européens

Apple a publié une nouvelle vidéo sur ses chaînes YouTube régionales officielles pour les pays européens qui se concentre spécifiquement sur les nouvelles fonctionnalités de confidentialité fournies avec iOS 15 et iPadOS 15.

La vidéo, simplement intitulée « Confidentialité », s'ouvre avec le PDG Tim Cook s'adressant face caméra et expliquant la position de longue date d'Apple sur le sujet :

Chez Apple, nous pensons que la confidentialité est un droit humain fondamental. Nous travaillons sans relâche pour l'intégrer dans tout ce que nous fabriquons, et c'est fondamental dans la façon dont nous concevons et concevons chaque produit et service que nous mettons dans le monde.



Alors que d'autres se sont concentrés sur la fabrication du produit pour les clients, en collectant des quantités toujours croissantes d'informations personnelles, nous avons gardé l'objectif concentré sur la façon dont la technologie peut fonctionner pour les gens. Et cela signifie introduire d'innombrables fonctionnalités qui offrent aux utilisateurs une transparence et un choix sur la manière dont leurs données sont collectées, utilisées et partagées. Vous le voyez avec de nouveaux outils tels que les étiquettes de confidentialité et la transparence du suivi des applications, qui donnent aux utilisateurs plus d'informations, plus de choix et une plus grande transparence sur la façon dont leurs données sont utilisées.



Nous savons que la confidentialité est une priorité pour nos utilisateurs en Europe et dans le monde. C'est pourquoi nous nous efforçons toujours de placer la barre plus haut, avec de nouveaux outils qui placent les gens aux commandes de la gestion de vos propres données.