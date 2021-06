Amazon Luna : disponible dès le 21 juin sur l'App Store !

Les services de jeux à la demande sont de plus en plus populaires, il faut dire qu'avec un abonnement à moins de 10€/mois et un accès à des centaines de jeux en illimité, il y a de quoi attirer beaucoup de joueurs. Le problème des services de ce type, c'est qu'Apple n'en veut pas sur l'App Store, ce qui complique énormément la distribution de ces apps sur les produits Apple !

Amazon Luna débarque bientôt sur l'App Store

Avec les services de jeux à la demande, Apple a préféré ne pas se prendre la tête, ils sont tous interdits de l'App Store.

Pour justifier cette décision, la firme de Cupertino répète toujours son même discours "c'est pour la sécurité de nos utilisateurs", une interdiction fortement critiquée par les entreprises de ce secteur. Le géant californien élimine toute concurrence pour protéger Apple Arcade ainsi que tous les risques de contournement de la commission de 30%.



Ce qui est quand même surprenant, c'est que tous les services de jeux à la demande ne sont pas au même niveau. Si Microsoft XCloud et bien d'autres se sont fait recaler, ce n'est pas le cas d'Amazon Luna qui a visiblement les portes de l'App Store grandes ouvertes... De quoi énerver toute la concurrence !

Selon certaines indiscrétions, en plus de ce passe-droit, l'entreprise de Jeff Bezos aurait réussi à négocier la commission de 30% sur les ventes réalisées depuis l'app Amazon Luna.

Amazon Luna va devenir un sérieux concurrent pour Apple Arcade, le service va proposer pour seulement 5,99$/mois (le tarif pour la France n'a pas encore été communiqué) un catalogue avec des jeux "premium". On retrouvera Metro Exodus, Control, Sonic Mania, Tennis World Tour 2, Assasins's Creed Valhalla, Watch Dog Legion...



Les abonnés Amazon Prime vont pouvoir profiter de 7 jours d'essai offert puis devront après payer l'abonnement à renouvellement mensuel. À tout moment, il sera possible d'arrêter l'abonnement que ça soit pendant ou après la période d'essai.

En ce qui concerne les jeux, vous en aurez qui seront proposés en tactile ou via une manette, d'ailleurs Amazon vous proposera d'acheter la Luna Controller avec 30% de réduction.