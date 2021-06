Disney+ : pas d'abonnement financé par des publicités

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1



Les services de streaming vidéo se multiplient sur le web, et bien que leurs catalogues respectifs permettent de se différencier, les géants n'hésitent plus à se lancer dans une bataille de fonctionnalités et de tarifs. Certains d'entre eux proposent notamment des forfaits moins chers en ajoutant des publicités pour combler le manque.

Visiblement, bien que cette solution trouve preneur auprès des utilisateurs, il semblerait que Disney+ ne soit pas prêt d'en faire autant. Vu que la plateforme ne montre aucun signe de ralentissement, la firme se satisfait de son modèle économique actuel.

Disney+ se satisfait de son business modèle

Le PDG de Disney, Bob Chapek, a été interviewé par The Verge sur une possibilité d'intégrer un nouveau plan financé par la publicité, pour permettre un prix moins cher :

Nous réévaluons toujours la façon dont nous commercialisons notre service dans le monde entier, mais nous n'avons pas de tels plans pour le moment. Nous sommes satisfaits des modèles que nous avons actuellement. Nous ne limiterons pas nous-mêmes et dire non à quoi que ce soit. Mais pour le moment, nous n'avons pas de tels plans pour cela.

Pour rappel, en mai dernier, la société a déclaré qu'elle avait atteint plus de 103 millions d'abonnés payants dans le monde et qu'elle prévoyait de plus que doubler ce nombre d'ici 2024.

Télécharger l'app gratuite Disney+