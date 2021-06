Voici les premières images de Windows 11 !

Il y a 4 heures

Alban Martin

4



Si vous doutiez de la véracité des rumeurs concernant Windows 11, le futur système d'exploitation que Microsoft devrait introduire le 24 juin prochain, la dernière fuite en date risque de vous finir de vous convaincre.



Depuis des semaines, Microsoft dissémine des indices autour du chiffre 11 un peu partout sur la toile. Mais là, ce sont carrément des images et une vidéo qui ont été dévoilés.

L’interface de Windows 11 en image

La vidéo publiée Baidu, et repérée par The Verge, permet de voir Windows 11 et son interface. Plus épuré que jamais, le système est également plus coloré, sans atteindre les dernières productions d'Apple, l'éternel concurrent.



La première chose qui frappe concerne évidemment le nouveau menu Démarrer, qui s’appuie dorénavant sur vos applications préférées. À côté, la barre des tâches repensée place les applications au milieu, et non à droite, avec notamment un raccourci pour afficher les widgets. Par contre, le Windows Store ne bouge guère, toujours fidèle à Windows 10X, la version finalement avortée mais qui a servi d'inspiration sur Windows 11.

here's a first look at Windows 11. There's a new Start menu, rounded corners, a new startup sound, and more https://t.co/VDS08QPsl5 pic.twitter.com/OkCyX3TtmI — Tom Warren (@tomwarren) June 15, 2021



En plus de cette vidéo, d’autres images de l’interface ont été publiées sur la toile, et récupérées par nos confrères. L’une d’entre elles montre notamment le menu des Paramètres Système, où l’on peut lire distinctement le nom de « Windows 11 Pro ». Cela signifierait que Windows 11 sera bel et bien décliné en plusieurs versions, comme Windows 10 en 2015. Les autres captures dévoilent le Xbox Game Pass, le mode sombre / clair, etc.

© The Verge

Il ne reste plus qu'à officialiser Windows 11, le concurrent de macOS 12 Monterey. Rendez-vous jeudi 24 juin pour une conférence qui débutera à 11h. On connaîtra alors les détails techniques, la compatibilité avec les PC et tablettes ainsi que la date de sortie. Et tout cela devrait être gratuit pour les utilisateurs non professionnels.