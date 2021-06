PS5 : Sony lance un programme bêta pour recevoir les MAJ en avance

Il y a 38 min (Màj il y a 35 min)

Alexandre Godard

Sony a besoin de vous et pour ce faire, la marque propose dès aujourd'hui un programme bêta logiciel PS5. L'objectif ? Avoir un retour complet sur les futures nouvelles fonctions avant qu'elles soient déployées pour tous.

Les nouveautés accessibles en avance ?

Si comme nous vous avez la chance de posséder une PS5 en ces temps de pénurie mondiale, cette information pourrait potentiellement vous intéresser. Comme vous le savez, la PS5 est sortie depuis maintenant sept mois mais elle continue de se mettre à jour pour peaufiner certains points.



Des mises à jour que vous allez pouvoir recevoir en avance car comme l'indique Sony himself, un nouveau programme bêta logiciel PS5 est mis en place et certains joueurs vont pouvoir y participer.

Pour ce faire, il suffit de se rendre à cette adresse, d'être âgé d'au moins 18 ans et de résider dans l'un des pays concernés à savoir les États-Unis, le Canada, le Japon, le Royaume-Uni, l'Allemagne et surtout la France.



Si vous êtes sélectionné, vous recevrez un e-mail vous indiquant les étapes à suivre pour télécharger la bêta. Sony en profite également pour rappeler toutes les nouvelles fonctionnalités qu'a apporté la dernière grosse mise à jour système.



Une fois la bêta téléchargée sur votre PS5, vous aurez accès en avant-première à toutes les nouvelles fonctions même si attention, qui dit bêta dit bugs. Cependant, il sera possible à tout moment de quitter cette bêta et de revenir sur le système classique. Un peu comme avec iOS 15 sur iPhone...