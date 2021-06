Les Européens choisissent en priorité les AirPods et l'Apple Watch

Julien Russo

Sur le marché des écouteurs sans fil et des montres connectées, on retrouve un très grand choix de produits, il y a Apple, mais aussi de nombreux concurrents comme les marques chinoises ou Samsung. Cependant, année après année il y a une marque qui arrive à chaque fois à se démarquer des autres, il s'agit d'Apple. Selon un récent rapport de IDC, Apple a ridiculisé la concurrence au premier trimestre de 2021.

L'Apple Watch et les AirPods très en forme en Europe

Beaucoup d'entreprises dans le monde sont en admiration totale devant le succès des produits Apple, que ça soit l'iPhone, les Apple Watch ou les AirPods, la firme de Cupertino arrive à chaque fois à créer de l'attractivité et faire exploser les ventes. Dans les moments difficiles comme la pandémie, rien ne recule, le succès des produits Apple reste intouchable !

Comme Apple refuse de dévoiler les chiffres de ses ventes, pour en savoir plus sur la tendance du moment, il faut se rapprocher des cabinets d'analyses qui observent de près les statistiques des ventes sur chaque marché.



IDC s'est intéressé aux wearables (montre connectée, écouteurs sans fil, bracelet connecté...), Apple rayonne sur ce marché depuis de nombreuses années grâce à ses Apple Watch et ses AirPods. Si les consommateurs américains choisissent en priorité Apple, les Européens font pareil !

Selon le rapport du cabinet, au premier trimestre de 2021, Apple a réussi à expédier 7,8 millions d'exemplaires de ses wearables dans toute l'Europe, cela représente tout de même une part de marché de 35,6% et une croissance de 57,8% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

La seconde place revient à la firme sud-coréenne qui se retrouve loin derrière avec une part de marché de 16,1%. Samsung souffre énormément de l'ombre d'Apple et n'arrive qu'à expédier que 3,5 millions de ses wearables, une petite évolution de 27,2% par rapport au premier trimestre de 2020.



Plus loin derrière, on retrouve des marques chinoises, Xiaomi et Huawei occupent chacun la troisième et quatrième place des meilleures ventes pour les trois premiers mois de 2021.

Le premier possède 11,5% de part de marché quand le second en a que 6,6%. À noter que Xiaomi et Huawei ont cumulé les promotions sur les montres, bracelets et écouteurs sans fil, une stratégie qui a permis de faire décoller les ventes et d'attirer les consommateurs qui recherchent un prix plus accessible.

Comment expliquer 57,8% de part de marché pour Apple ?

Apple a toujours eu l'image de l'entreprise qui soigne le design de ses produits et qui développe un logiciel en homogénéité avec l'appareil. Aujourd'hui, c'est essentiellement cette image qui permet à Apple de réaliser des parts de marché extraordinaire par rapport à la concurrence.

Au-delà de cette vision que se font les consommateurs, il y a aussi le côté stratégique. Pour l'Apple Watch, le géant californien ne s'est pas contenté de proposer que du haut de gamme, la firme a aussi pensé aux clients qui sont intéressés par l'Apple Watch, mais qui ne veulent pas dépenser 500€ pour une Series 6.

C'est pour cette raison qu'Apple a maintenu la présence de l'Apple Watch Series 3 dans son catalogue et a commercialisé une Apple Watch SE. Deux modèles qui font tomber les prix et qui permettent de multiplier les expéditions et donc d'agrandir la part de marché, maligne la pomme !