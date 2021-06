Apple TV+ : voici la bande-annonce officielle de Ted Lasso saison 2

Il y a 5 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Vous êtes nombreux à attendre les prochains épisodes de la série Ted Lasso, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous reste plus beaucoup à patienter. La deuxième saison de la série la plus populaire d'Apple TV+ commence dès le 23 juillet (avec 12 épisodes) et la bande-annonce officielle a été partagée par l'un des membres de l'équipe de tournage sur Twitter.

Ted Lasso saison 2, la bande-annonce !

Dans un peu plus d'un mois, Apple va proposer les trois premiers épisodes de la saison 2 de Ted Lasso, suivra après un épisode par semaine tous les vendredi de chaque semaine.

Les premières images des prochains épisodes sont apparues lors de l'Apple Event de la WWDC 2021, nous avons pu voir quelques secondes de la saison 2, mais rien de vraiment croustillant pour vraiment comprendre la suite des aventures de l'entraineur de foot et de son équipe.



Aujourd'hui, Apple délivre la bande-annonce de la saison 2 via l'un des acteurs de la série. Brett Goldstein (qui joue le rôle de Roy Kent) a partagé sur son compte Twitter la bande-annonce de la saison 2 de Ted Lasso !

Une petite exclusivité à quelques heures (on imagine) de la publication de la bande-annonce sur la chaine YouTube d'Apple.

Ted Lasso est de retour le 23 juillet 2021, un an après la sortie de la première saison qui avait été ajoutée dans le catalogue Apple TV+. Entre-temps la série originale a reçu plusieurs récompenses et a été nominée dans énormément de cérémonies de remises de prix aux États-Unis comme dans quelques pays européens.



La question maintenant, c'est : "est-ce que les équipes Apple TV+ ont su garder la bonne dynamique de la saison 1 ?". Beaucoup de séries ont une première saison qui est acclamée par les critiques, mais le concept est parfois tellement poussé jusqu'au bout que l'histoire perd de son intensité et les spectateurs laissent progressivement le programme à l'abandon.

Les premiers avis des grands médias américains sont attendus à partir du 12 juillet, date à laquelle nous aurons déjà un petit aperçu externe sur ce qui nous attend pour la suite de Ted Lasso.