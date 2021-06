Apple TV+ : Ted Lasso remporte un Peabody Award

Hier à 19:01 (Màj hier à 19:01)

Julien Russo

Ted Lasso est aujourd'hui le programme original Apple TV+ qui a été le plus récompensée et nominée depuis la création du service de streaming. Ce qui est incroyable, c'est que quand on pense que c'est terminé, Ted Lasso refait surface avec une nouvelle nomination ou remise de prix. Cette fois-ci, la série s'est fait remarquer au Peabody Award.

Bravo Ted Lasso

Nouvelle nomination et victoire pour la série originale Apple TV+ "Ted Lasso", le programme avec Jason Sudeikis en entraineur de foot a remporté le prix du contenu mettant en avant un "optimisme radical". Suite à la pandémie qui sévit toujours aux États-Unis, la cérémonie avait lieu à distance avec les invités en visioconférence.

Dans un communiqué quelques heures après, les organisateurs des Peabody Awards ont déclaré :

Ce que cette histoire de poisson hors de l'eau, vraisemblablement Ugly American, offre... est une charmante dose d'optimisme radical, avec un Jason Sudeikis tout aussi attachant dans le rôle de Ted Lasso. Pour avoir offert le contrepoids parfait à la prévalence durable de la masculinité toxique, à l'écran et en dehors, à un moment où la nation a vraiment besoin de modèles de gentillesse inspirants, Ted Lasso remporte un Peabody.

L'acteur principal Jason Sudeikis a personnellement remercié le jury des Peabody Awards, voici ce qu'il a déclaré :

Merci beaucoup pour cet honneur, c'est vraiment, vraiment incroyable. Nous sommes flattés, de chacun des scénaristes et producteurs à tous les membres du personnel de montage du bureau de production après la production, la distribution de l'équipe. Tout le monde chez Apple, Warner Bros, Doozer [Productions].

La seconde saison de Ted Lasso débarque dès le 23 juillet sur Apple TV+, nous retrouverons au total 12 nouveaux épisodes avec le rythme d'un nouvel épisode par semaine.

Les premières critiques des médias seront publiées dès le 12 juillet, nous aurons pour la première fois des "avis externes" sur la seconde saison de Ted Lasso.

La bande-annonce officielle de la saison 2 est disponible depuis le début de l'après-midi.



