Cyberpunk 2077 est de retour sur PS4 et PS5

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alban Martin

2



Après l'énorme polémique qui a entouré la sortie du jeu le plus attendu de ces dernières années en décembre dernier, Sony avait carrément exclu Cyberpunk 2077 du PlayStation Store. Initialement accessible juste aux possesseurs de PS4, il est désormais de retour, CD Projekt Red promettant même une version PS5 gratuite pour bientôt.

Cyberpunk 2077 revient sur PlayStation

Pour mémoire, voici l'histoire de Cyberpunk 2077 :

L'histoire de Cyberpunk 2077 (jeu d'action RPG) se déroule sur Terre en 2077 dans la ville futuriste de Night City, en Californie. Dans ce monde futuriste où règnent la pauvreté et les inégalités, l'influence des mégacorporations est abondante, celles-ci ayant pris le dessus sur les gouvernements et dictant leur loi. Dans cet univers, la population est sous l'emprise de la technologie (implants technologiques divers permettant d'augmenter les capacités du corps humain). L'utilisation excessive de toutes ces technologies entraîne une sorte de dépendance chez certains individus, lesquels perdent le contrôle d'eux-mêmes et deviennent agressifs.

Adulé par certains, sévèrement critiqué par d'autres, le jeu était rempli de bugs et nécessitait un PC de folie pour tourner convenablement. Les plaintes des joueurs consoles avait même poussé Sony a retiré Cyberpunk 2077 du PS Store, le nippon remboursant les mécontents.



Au-delà de la partie graphique mal gérée, il y avait également de nombreux bugs bloquants qui ont été résolus dans les mois qui ont suivi. Le jeu plantait sans arrêt, faisant chuter l'action du studio polonais en bourse. Après huit ans de développement, on pouvait logiquement en attendre plus d'un HIT annoncé.

Une mise à jour gratuite pour PS5

Bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation ce lundi donc, Cyberpunk 2077 est de retour avec une recommandation particulière : il faut jouer sur PS4 Pro ou PS5 « pour une expérience de jeu optimale sur PlayStation ». La fiche du jeu mentionne même une promo à 49,99 euros.



« Le travail continue sur la version PS4 avec des correctifs et mises à jour à venir dans l’année », annonce PlayStation sur son compte Twitter. Le titre peut évidemment être joué sur PS5 et l’éditeur polonais a d’ores et déjà annoncé qu’une mise à jour gratuite vers la nouvelle génération serait proposée au second semestre 2021, pour les possesseurs du jeu en version numérique ou disque. Une version sublimée comme celle de FF 7 Integrade ou même de GTA 5 qui est également attendue sur PS5.



Notons tout de même la prudence des développeurs qui expliquent :

Les utilisateurs peuvent continuer à rencontrer des problèmes de performances avec l’édition PS4 alors que nous continuons d’améliorer la stabilité sur toutes les plateformes.

En effet, Cyberpunk 2077 a largement été corrigé sur Xbox et PC, ainsi que sur Google Stadia qui reste actuellement « le meilleur endroit pour jouer à Cyberpunk 2077 ».



Reste que, malgré le tollé rencontré, les remboursements proposés et la mauvaise presse, CD Projekt Red avait indiqué que seulement 0,23 % des acheteurs du jeu avaient demandé à se faire rembourser leur achat. Selon la firme, cela correspondrait à un peu plus de 30 000 demandes sur près de 14 millions de jeux vendus.



Un score qui pourrait donc rapidement gonfler avec cette bonne nouvelle ! Qui a déjà joué à Cyberpunk 2077 avec Keanu Reeves dans le rôle de Johnny Silverhand ?