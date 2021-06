Le gouvernement britannique va envoyer des alertes d'urgence de test sur iOS et Android

Il y a 2 heures

William Teixeira

À l'approche d'un séisme, d'une catastrophe naturelle ou d'un incident causé par l'homme, les États-Unis envoient une alerte d'urgence sur iOS et Android à l'ensemble des utilisateurs dans le secteur. Ce système a fait ses preuves une multitude de fois, c'est aussi le procédé le plus efficace pour prévenir le maximum de personnes en un temps record. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le Royaume-Uni s'intéresse à ce système.

Des tests vont avoir lieu dès la fin du mois

Si vous vivez au Royaume-Uni et que vous possédez un iPhone ou un smartphone sous Android, vous recevrez peut-être une ou plusieurs alertes d'urgences dans la semaine du 22 au 29 juin.

En effet, le gouvernement vient de déclarer que plusieurs tests vont être effectués afin de savoir si un message d'alerte peut se diffuser rapidement à des centaines de milliers de personnes en simultané.



Le Royaume-Uni projette d'utiliser ce système en cas de situation urgente dans le pays, on pense par exemple aux incendies, aux inondations, aux urgences de santé publique ou encore au terrorisme.

Dans les conditions réelles, les anglais recevront une notification d'alerte avec : l'incident qui a lieu et quelques recommandations pour se protéger le plus vite possible.

Le communiqué explique que les alertes de tests vont être distribuées via les réseaux des opérateurs mobiles au Royaume-Uni, l'expérimentation commence aujourd'hui avec un petit nombre de personnes choisies au hasard dans le pays.

Voici ce qu'ils recevront :

Il s'agit d'un test d'opérateur de réseau mobile du service d'alertes d'urgence. Vous n'avez pas besoin de prendre de mesures. Pour en savoir plus, recherchez forgov.uk/alerts

Progressivement, le gouvernement britannique va augmenter le nombre de distributions des alertes d'urgences, le 29 juin, tous les utilisateurs d'iPhone et de smartphones sous Android situés à Reading dans le Berkshire (218 705 habitants) vont recevoir en même temps l'alerte de test entre 13h et 14h.



Ce système pourrait prochainement débarquer en France, après l'échec de l'application SAIP (qui a prévenu avec énormément de retard les personnes à proximité des lieux des attentats du 13 novembre 2015 à Paris), le gouvernement français n'exclu pas la possibilité de passer par le "Cell Broadcast" d'iOS et Android. Il faut reconnaitre que ce système a déjà fait ses preuves à l'étranger et surtout il ne nécessite aucune installation d'application, tout est intégré nativement dans l'OS d'Apple et celui de Google.

Selon le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin, le Cell Broadcast ferait ses débuts en France avant le 1er janvier 2022.