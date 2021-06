Kuo évoque Touch ID sous l'écran sur les iPhone 14

Il y a 3 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

1



Le retour de Touch ID est un peu l'arlésienne de ces dernières années avec l'encoche des iPhone. Mais finalement, Apple pourrait inclure un capteur d'empreintes sous l'écran pour certains modèles d'iPhone dès l'an prochain en 2022. L'analyste Ming-Chi Kuo nous partage quelques détails intéressants.

Un iPhone 14 Plus ?

Dans une nouvelles note aux investisseurs, Kuo dit qu'Apple prévoit toujours d'avoir quatre modèles dans la gamme d'iPhone 2022. Kuo avait précédemment déclaré que l'iPhone 13, destiné à cette année, serait la dernière gamme d'iPhone à proposer une taille "mini" de 5,4 pouces. Kuo a réaffirmé sa conviction aujourd'hui, déclarant que les iPhone 14 ne comporteront que deux tailles de 6,1 pouces et 6,7 pouces, avec deux modèles de chaque.

L'iPhone 14 Plus de 6,7 pouces peut coûter moins de 900 $, mais pourrait faire l'impasse sur certaines fonctionnalités telles que le fameux capteur Touch ID sous l'écran pour limiter les coûts. Pour mémoire, le plus grand iPhone actuel de 6,7 pouces, l'iPhone 12 Pro Max, commence à 1 099 $, soit 1 259€.



Fournissant quelques détails sur les améliorations apportées à l'appareil photo des iPhone 14 de l'an prochain, Kuo indique que les "Pro" de 6,1 pouces et 6,7 pouces comprendront un appareil photo grand angle amélioré de 48 mégapixels. Une énorme avancée car les iPhone 12 plafonnent toujours à 12 Mpx.



Dans la même note, Kuo a réitéré qu'au premier semestre de l'année prochaine, Apple prévoyait toujours de lancer un iPhone SE mis à jour qui sera «l'iPhone 5G le moins cher de tous les temps». La mise à jour de l'iPhone SE présentera un design similaire à celui du modèle actuel, avec des performances améliorées. Il conservera donc un bouton d'accueil physique.