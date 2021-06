Golf Clash a généré 780 millions et s'est fait racheter par EA pour 1,4 milliard

Il y a 3 heures (Màj il y a 1 heure)

Alban Martin

Réagir



Golf Clash est une success-story à l'américaine. Sorti en janvier 2017, le jeu de Playdemic a généré plusieurs centaines de millions de dollars de revenus en l'espace de quatre ans sur iOS et Android. Un carton qui a attiré les gros acteurs du marché, dont un certain Electronic Arts.

Golf Clash affole les compteurs

Selon Sensor Tower, Golf Clash de Playdemic a généré plus de 780 millions de dollars de revenus sur l'App Store et Google Play.

Le titre d'arcade multijoueur en temps réel a pris d'assaut le classement pour dominer tous les jeux de sport mobiles aux États-Unis au niveau des dépenses des joueurs entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021, gagnant environ 132,8 millions de dollars. Les autres jeux à succès sont 8 Ball Pool de Miniclip et Fishing Clash de Ten Square Games.



Rien qu'en 2020, Golf Clash a généré 185 millions de dollars de revenus bruts et 5,3 millions de téléchargements, ce qui montre sa croissance continue. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles EA a décidé d'acquérir Playdemic auprès de Warner Bros pour 1,4 milliard de dollars.



Dans le cadre de l'accord, il a été noté que Golf Clash avait généré plus de 80 millions de téléchargements à ce jour. Sensor Tower, cependant, place ce nombre à environ 58 millions.

Le genre sportif en pleine croissance

La catégorie "sport" sur mobiles a également connu une croissance énorme au cours des 12 derniers mois aux États-Unis, augmentant de 16% à 648,8 millions de dollars. Les jeux de sport d'arcade comme Golf Clash ont généré le plus gros gain au cours de la même période de 12 mois, rapportant environ 5,10 $ par installation.

Golf Clash racheté par EA

EA a donc racheté le développeur britannique de jeux mobiles Playdemic à Warner Bros pour 1,4 milliard de dollars.



L'accord s'ajoutera au portefeuille mobile d'EA de plus de 15 services en direct dans différents genres, y compris les jeux lifestyle, casual, sports et mid-core. Tout cela fait partie de la stratégie de croissance mobile de la société américaine qui devrait toucher près d'un demi-milliard de joueurs dans le monde.



Le portefeuille de jeux Warner Bros restant devrait faire partie de l'entité fusionnée WarnerMedia-Discovery récemment annoncée, une fois cette transaction conclue dans le courant de 2022.



Fondé en 2010, le studio basé à Wilmslow est surtout connu pour sa série Golf Clash. Nous avions testé Golf Clash il y a maintenant deux ans.

Andrew Wilson, PDG d'EA, a déclaré dans un communiqué de presse :

Playdemic est une équipe de véritables innovateurs, et nous sommes ravis qu'ils rejoignent la famille Electronic Arts. En plus du succès continu de Golf Clash, le talent, la technologie et l'expertise de Playdemic seront une puissante combinaison avec nos équipes et la propriété intellectuelle d'Electronic Arts. Il s'agit de la prochaine étape qui s'appuie sur notre stratégie visant à étendre notre portefeuille de sports et à accélérer notre croissance du mobile pour toucher plus de joueurs à travers le monde avec plus de jeux et de contenus de qualité.

Le PDG de Playdemic, Paul Goug a ajouté :

Nous avons fondé Playdemic en nous concentrant sur la création d'expériences de jeu très engageantes et innovantes. Notre succès avec Golf Clash a prouvé notre approche et démontré la capacité de nos équipes incroyablement talentueuses à développer et à exploiter les meilleurs jeux mobiles de leur catégorie.



Rejoindre EA, l'une des sociétés de jeux vidéo les plus prospères au monde, est une prochaine étape importante de notre parcours et nous sommes ravis de continuer à développer à la fois Golf Clash et de nouveaux titres au sein de la famille EA.

Vous pensez que c'est une bonne nouvelle pour les joueurs ?



Télécharger le jeu gratuit Golf Clash