Leo's Fortune+ est disponible sur Apple Arcade

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Apple Arcade accueille non pas un mais deux jeux en ce vendredi. Après INKS, voilà Leo's Fortune+ qui est une version améliorée du HIT de 2014 qui avait cartonné grâce à une boule de poils moustachue aussi attachante que courageuse.



Regardez le trailer vidéo de Leo's Fortune qui fête ses 7 ans d'existence :

Leo’s Fortune est un jeu de plates-formes d'aventure dans lequel vous devez traquer le mystérieux voleur qui a dérobé votre or. Avec son gameplay en une touche et sa patte graphique absolument magnifique, Leo's Fortune a su captiver des millions de joueurs sur mobiles mais aussi sur consoles. Simple et profond, beau et accessible, onirique et poétique, autant de qualificatifs qui ne sauraient résumer cette aventure pensée entièrement pour les écrans tactiles et ponctuée de casse-têtes. Et que dire du moteur physique du jeu qui n'a pas pris une ride...



Un classique toujours aussi plaisant qui est malheureusement trop court pour les joueurs les plus acharnés. Redécouvrez Leo's Fortune sur iPhone, iPad (en 120 Hz sur iPad Pro), sur Apple TV ou sur Mac avec cette version + exclusive à Apple Arcade. Un abonnement à 4,99€ par mois est nécessaire mais vous offre plus de 130 jeux tous compatibles avec les différents appareils et les manettes MFI.

Télécharger le jeu Leo's Fortune+