Il sauve un iPhone noyé pendant 3 jours au fond d'une rivière

Il y a 3 heures

Alban Martin

Après avoir laissé tomber son iPhone et d'autres objets dans la Snake River en Idaho, Tom Adams a probablement pensé que la cause était perdue d'avance à cause du fort courant et aux eaux froides. Mais il a tout retrouvé trois jours plus tard – et l'iPhone n'était pas seulement en un seul morceau, il fonctionnait encore très bien.

Encore un iPhone sauvé des eaux

Selon le journal local, Adams était sur la rivière lorsqu'il a fait chavirer son kayak. Tout s'est retrouvé dans l'eau – y compris son iPhone.

Tom, qui est allé à la rivière avec sa femme et ses amis, a renversé son kayak près de la rampe de mise à l'eau de Tilden Bridge et a perdu son nouveau téléphone, ses clés, sa canne à pêche et son portefeuille dans le courant rapide. Bien que Tom portait un gilet de sauvetage et ait réussi à nager hors de la rivière indemne, il a été découragé par tous les biens perdus.

© Tom Adams

Mais loin d'abdiquer, le propriétaire de l'iPhone est revenu trois jours plus tard, avec une équipe de secours en plus. L'équipe de plongée de recherche et de sauvetage du comté de Bingham a accepté d'aider Tom. Ils ont rapidement retrouvé l'iPhone au fond de l'eau, sonnant l'alarme déclenchée par son propriétaire le dimanche matin.

Malgré le fort courant et les jours qui se sont écoulés depuis que le kayak de Tom a basculé, Jack Lusk, l'un des plongeurs, a trouvé l'iPhone et les clés de Tom dans les 20 minutes suivant son entrée dans l'eau.

"À notre grand étonnement, il était toujours allumé !" se souvint Tom. "Il sonnait toujours le rappel de réveil du dimanche matin."



Le rapport ne précise pas quel iPhone était impliqué, mais la récente gamme iPhone 12 est classée IP68, ou capable de résister à une profondeur maximale de six mètres jusqu'à 30 minutes. Nous savons d'après des rapports antérieurs que ces chiffres sont cependant largement sous-estimés, les appareils passant des jours sous l'eau sont la plupart du temps fonctionnels comme ce fut le cas encore avec la dernière histoire en date, un iPhone ayant passé un an au fond d'un lac.



Si vous avez déjà eu ce genre de problème, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Dans tous les cas, une pochette étanche et attachable nous parait être une bonne idée.