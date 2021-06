Apple Watch 7 : un nouveau design et une autonomie améliorée

Alban Martin

Apple pourrait faire l'impasse sur l'ajout de nouveaux capteurs de santé pour son Apple Watch 7 cette année en faveur de l'amélioration de l'autonomie de la batterie de l'appareil et d'un nouveau design plus carré.

Une Apple Watch 7 vraiment nouvelle ?

Selon le très respecté Ming-Chi Kuo, ainsi que le leaker Jon Prosser, la "Series 7" pourrait être la première refonte importante de l'Apple Watch depuis plusieurs années. Dans ce cadre, Apple devrait intégrer le design à bord plat de l'iPhone 12 et de l'iPad Pro, notamment grâce à une nouvelle technologie SiP (System in Package) double face qui permet de réduire la taille de la puce S7.

Un nouveau rapport de l'Economic Daily News note que la plus petite puce S7 libérera de l'espace interne pour une batterie de plus grande capacité ou des capteurs de santé supplémentaires. Cependant, Apple devrait retarder l'introduction d'autres capteurs jusqu'en 2022, selon de nombreux rapports récents.

D'après Bloomberg, Apple travaille sur un moyen d'apporter un capteur de surveillance de la glycémie à l'Apple Watch à l'aide d'un capteur optique non invasif, mais elle ne sera pas prête pour le lancement commercial avant un ou deux ans. Apple envisageait également d'ajouter un capteur de température corporelle dans l'Apple Watch 2021, mais nos confrères américains penchent plutôt pour 2022 avec l'Apple Watch 8.

Une batterie plus grosse

Tout cela permettrait donc d'augmenter la capacité de la batterie et / ou d'affiner le design de la montre.

L'Apple Watch 6 de 44 mm utilise actuellement une batterie de 1,17 Wh supérieure de 3,5% à celle de la Series 5, tandis que l'Apple Watch Series 6 de 40 mm comprend une batterie de 1,024 Wh supérieure de 8,5% à celle de la version précédente. Malgré des évolutions sur la batterie quasiment chaque année, l'autonomie n'a que très peu évolué à cause des ajouts de capteurs et des modifications sur l'écran.

Apple rappelle que l'Apple Watch 6 offre une autonomie de batterie toute la journée jusqu'à 18 heures. Pour Apple, "toute la journée" signifie 90 vérifications de temps, 90 notifications, 45 minutes d'utilisation de l'application et un entraînement de 60 minutes avec lecture de musique via Bluetooth. C'est peu ou prou les valeurs de la première Watch de 2015.



L'argument de l'autonomie pourrait être malin de la part de la firme américaine pour attirer les clients qui ont de vieux modèles. Les premières montrent commencent à fatiguer et ont du mal à tenir une journée actuellement. Et ce changement pourrait aussi gratter quelques clients à la concurrence pour qui il est inconcevable de recharger sa montre tous les jours.

Les autres nouveautés ?

Outre d'éventuelles améliorations de la batterie, l'Apple Watch Series 7 devrait également disposer d'une meilleure connectivité sans fil, d'une puce U1 Ultra Wideband améliorée, de bordures plus minces et de l'utilisation d'une nouvelle technique de stratification pour afficher la dalle. Sans oublier une couleur verte inédite.