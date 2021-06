HBO Max débarque en Amérique latine, en attendant l'Europe

Il y a 24 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Comme prévu, HBO Max commence enfin à se déployer en dehors des États-Unis. Pour l'occasion, le service de vidéo en streaming s'étend à 39 territoires d'Amérique latine et des Caraïbes. "Avec le lancement d'aujourd'hui, nous présentons notre plate-forme mondiale et offrons une toute nouvelle expérience utilisateur à des millions de fans en Amérique latine et dans les Caraïbes", a déclaré Johannes Larcher, directeur de HBO Max International, dans un communiqué.

HBO Max affiche deux offres payantes dans les nouveaux pays

Contrairement à HBO Max aux États-Unis, les abonnés des nouvelles régions n'auront pas l'option moins chère financée par la publicité. Ils pourront seulement choisir soit un forfait mobile en définition standard, soit un forfait standard avec jusqu'à 3 utilisateurs simultanés, 5 profils et une résolution allant jusqu'à 4K. Les prix dépendront de la région et du pays.

Comme Netflix et d'autres services de streaming l'ont fait, HBO Max produira 100 originaux locaux en Amérique latine au cours des deux prochaines années. Il diffusera également les événements de la Ligue des champions de l'UEFA à la disposition des abonnés au Mexique et au Brésil plus tard en 2021. Aux nouveaux abonnés, l'entreprise offre le service à un rabais de 50 % sans limite de temps, à condition qu'ils s'inscrivent avant le 31 juillet. Une bonne façon de conquérir des parts de marché sur ce secteur ultra-concurrentiel avec des géants comme Netflix donc, mais aussi Disney, Apple et Amazon.

La plateforme comprend deux forfaits payants :

Le Forfait Standard offre aux familles un accès à 3 utilisateurs simultanés, 5 profils personnalisés, des téléchargements de contenus (jusqu'à 30 titres), des vidéos en haute définition et certains titres en HD et 4K, sur tous les appareils compatibles.

Le Forfait Mobile donne accès au même catalogue de contenus, mais est conçu pour une expérience individuelle avec des téléchargements de contenus (jusqu'à 5 titres) agréables en définition standard sur smartphones et tablettes compatibles.

Les utilisateurs peuvent accéder à HBO Max directement via HBOMax.com en utilisant l'un des navigateurs Internet suivants : Firefox, Chrome, Safari (pour les utilisateurs Apple) et Edge (pour les utilisateurs Windows). La plate-forme est également accessible sur une gamme d'appareils pris en charge, notamment : Android TV, téléphones et tablettes Android (OS 5+ ou version ultérieure), Chromecast; iPhone, iPad, Apple TV 4K et Apple TV HD; Téléviseurs intelligents LG (web OS 3.5 ou version ultérieure); Appareils Roku et modèles de téléviseurs Roku (OS 10+); Téléviseurs intelligents Samsung (modèles 2016 et ultérieurs); et Xbox One et Xbox Series X|S.

Télécharger l'app gratuite HBO Max: Stream TV & Movies