Apple va adapter le roman "City on Fire" en série

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Medhi Naitmazi

Apple a signé un accord pour une adaptation en série du roman à succès de Garth Risk Hallberg "City on Fire". Comme annoncé dans le communiqué de presse, la première saison sera composée de huit épisodes sur Apple TV+.

Encore une série dramatique à venir sur Apple TV+

Dans le livre, une étudiante de l'Université de New York est abattue à Central Park le 4 juillet, sans témoin ni preuve physique.

Dans "City on Fire", une étudiante de l'Université de New York est abattue à Central Park le 4 juillet 2003. Samantha Cicciaro est seule; il n'y a pas de témoins et très peu de preuves physiques. Le groupe de ses amis joue son club préféré du centre-ville, mais elle part à la rencontre de quelqu'un, promettant de revenir. Elle ne le fait jamais. Alors que le crime contre Samantha fait l'objet d'une enquête, elle s'est révélée être le lien crucial entre une série d'incendies mystérieux à l'échelle de la ville, la scène musicale du centre-ville et une riche famille immobilière du centre-ville qui s'effiloche sous la pression des nombreux secrets qu'ils gardent.

La série dramatique est écrite par Josh Schwartz et Stephanie Savage, qui seront également showrunners et producteurs exécutifs. Savage et Schwartz ont développé des séries TV comme "Gossip Girl", "Nancy Drew", "The Astronaut Wives Club", "Dynasty", et plus encore. Le duo a déjà signé un accord de première diffusion avec Apple. Mais aucune date de sortie n’a été évoquée.



"City on Fire" rejoint une gamme croissante de séries originales sur Apple TV Plus qui seront développées et produites par Apple Studios, y compris "The Last Days of Ptolemy Grey", une nouvelle série limitée basée sur le roman émouvant de l'auteur à succès Walter Mosley, et avec Samuel L. Jackson et Dominique Fishback.