Apple va proposer des semaines avec du télétravail pour les employés d'Apple Store

Un gain de sommeil le matin, plus de transport en commun, davantage de temps pour soi et ses proches, le télétravail a été une révélation pour beaucoup d'employés dans le monde. Chez Apple, le travail à distance n'est pas quelque chose dans les gènes de l'entreprise, cependant les salariés le réclament tellement qu'Apple vient de prendre une décision.

Des journées en Apple Store et à la maison

En général, quand on travaille dans une boutique, les ventes se font sur place et il n'est pas possible d'être en télétravail. Avec la pandémie Covid-19, les comportements des clients ont changé et les commandes en ligne sont nettement plus fréquentes que ça soit sur le site web ou l'application de l'Apple Store en ligne.

Apple vient d'avoir l'idée de proposer un nouveau programme pilote à ses équipes d'Apple Store, l'entreprise souhaite proposer des emplois du temps avec des jours en boutique et des jours en télétravail, si cela est concluant il pourrait s'agir d'une approche qui resterait sur le long terme.



Les employés d'Apple Store qui resteront à domicile auront pour mission de s'occuper des ventes en ligne, du service à la clientèle et du service technique par téléphone s'ils en ont les compétences.

Les salaires et les horaires ne changeront pas, tout sera conservé comme avec un emploi du temps en 100% présentiel.

Dans cette démarche, Apple veut aller encore plus loin, puisque l'entreprise aurait l'intention de prendre en charge la totalité des frais liés à l'abonnement internet (avec une limite mensuelle) ainsi qu'un financement de l'équipement bureautique nécessaire au télétravail (jusqu'à 100 dollars).

Ce programme pilote semble répondre aux récentes accusations des employés d'Apple Store qui dénonçaient le manque d'écoute de la direction concernant l'intégration du télétravail après que la pandémie soit terminée.

Le rapport explique :

Le fabricant d'iPhone demande aux employés du programme pilote de participer pendant au moins six mois. Apple prévoit d'accélérer les arrangements de septembre à décembre, lorsque la société devrait sortir plusieurs nouveaux iPhones, iPads, Mac, Apple Watches et AirPods. Un porte-parole d'Apple a refusé de commenter les plans de l'entreprise pour la main-d'œuvre du commerce de détail.

Deirdre O'Brien la responsable des Apple Store a refusé le télétravail à 100% au-delà de la période de Covid-19, elle a rappelé que le travail en boutique reste essentiel à la culture de l'entreprise.

En ce qui concerne les employés dans les bureaux, rien ne change de leur côté, ils devront dès le mois de septembre aller dans les locaux tous les lundis, mardis et jeudis, ils pourront rester à travailler chez eux les mercredis et vendredis.



