L'Espagne enquête sur l'accord entre Apple et Amazon pour la vente en ligne

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Entre les réunions du G7 et les multiples enquêtes ouvertes, on sent que l'heure est venue pour les pays de ne plus se laisser marcher sur les pieds par les multinationales avec en tête d'affiche, les GAFAM. Cette fois-ci c'est du côté de l'Espagne qu'Apple et Amazon pourraient avoir des soucis.

Apple & Amazon dans le viseur des autorités espagnoles

Chaque mois c'est au tour d'un nouveau pays de se lancer. Pour bien commencer le mois de juillet, l'Espagne décide à son tour d'ouvrir une enquête sur les possibles pratiques anti-concurrentielles d'Apple et d'Amazon sur la vente en ligne ces dernières années.



La Commission nationale des marchés et de la concurrence espagnole (CNMC) annonce via un communiqué qu'elle engage des poursuites contre Apple et Amazon pour un potentiel accord entre les deux entités qui les auraient totalement avantagés.

Concrètement, le service en charge du respect de la concurrence explique qu'il a eu accès à certaines informations qui décrivent un accord spécifique entre Apple et Amazon qui n'est pas du tout autorisé par les lois de la concurrence européenne.



Pour citer quelques exemples, on retrouve du classique comme la mise en avant des produits, des pubs Apple placées un peu partout sur le site d'Amazon... mais de manière abusive.



Comme toujours, l'enquête devait prendre du temps et il faudra donc patienter plusieurs mois pour savoir si Apple et Amazon devront sortir le chéquier.