Qualcomm annonce la meilleure puce PC du marché en 2022

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

2



Le chef de Qualcomm s'est exprimé ce vendredi au travers d'une interview et il a évoqué l'avenir de la marque. D'après lui, Qualcomm pourrait proposer la puce PC la plus puissante du marché dès l'année prochaine.

Une puce Qualcomm surpuissante dès 2022 ?

Apple semble avoir fait des jaloux ou du moins réveiller la concurrence à l'automne dernier lorsqu'il a sorti sa fameuse puce M1 (Apple Silicon). Si du côté d'Apple on travaille d'arrache-pied sur la suite

(M2 ?), les concurrents doivent de leur côté trouver un moyen de rattraper leur retard.



C'est justement ce qu'a déclaré le grand patron de Qualcomm, Cristiano Amon, auprès de Reuters. Selon ses dires, la société pourrait proposer la meilleure puce pour ordinateur portable dès 2022.

Pour ce faire, il souhaite s'appuyer sur tout ce que le groupe a appris ces dernières années au niveau des smartphones. L'association des modems et des processeurs Qualcomm pourrait permettre de créer une puce qui devrait nous surprendre.



La botte secrète du projet s'appelle Nuvia, une startup qu'il a racheté plus d'un milliard de dollars en début d'année. Si vous ne voyez pas le rapport, sachez que d'anciens ingénieurs de chez Apple (qui ont travaillé sur M1) sont présents au sein de la société, un petit plus non négligeable. À voir d'ici 2022 si ces belles paroles seront vérifiables. Si tel est le cas, on a hâte de voir ça.