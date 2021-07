Sondage : 90% des employés de l'Apple Park veulent voir le télétravail être maintenu

Julien Russo

Sans la pandémie Covid-19, jamais Apple n'aurait proposé le télétravail à ses salariés, il y a quelques années en arrière, il s'agissait d'un sujet tabou à cause de la "culture du secret" de l'entreprise. Cependant, la firme de Cupertino n'a pas eu d'autres choix que de mettre en place le travail à distance, sinon c'était l'arrêt total de nombreux projets en cours à l'Apple Park.

Le télétravail est mis en avant par les salariés Apple

Le télétravail a été bénéfique sur de nombreux points : plus de transport le matin et le soir, plus de temps pour dormir le matin, une meilleure organisation de sa journée... Ce qui est difficile, c'est de s'habituer à un certain confort dans notre quotidien puis de voir que celui-ci va progressivement disparaitre pour un retour comme avant la pandémie.

Si les employés d'Apple Store ont obtenu un maintien du télétravail même après la pandémie, pour les salariés des bureaux (dont ceux à l'Apple Park), c'est la douche froide. Dès le mois de septembre, ils devront être minimum 3 jours par semaine dans les locaux, le reste en télétravail.



Si les dirigeants d'Apple pensaient que ce retour à la normale se passerait sans difficulté et contestation, ils ne s'attendaient probablement pas à ce mouvement massif d'employés mécontents de voir le télétravail devenir une "option secondaire".

D'après The Verge, un sondage a tourné pendant tout le mois de juin entre les employés Apple, le but de celui-ci était de savoir ce que pensaient les salariés d'un retour 3 jours par semaine à l'Apple Park dès la rentrée.

Environ 90% des personnes qui ont répondu au sondage ont déclaré être d'accord avec l'énoncé suivant : "les options de travail flexibles en fonction du lieu sont une question très importante pour moi".

58,5% ont expliqué être très préoccupés par les démissions de collègues qui ne veulent pas abandonner le télétravail, 36,7% ont déclaré être préoccupés par le fait qu'ils vont peut-être devoir quitter l'entreprise.



Des employés prêts à démissionner de leur poste pour trouver une entreprise plus coopérative dès qu'il s'agit du télétravail, voilà précisément ce qui inquiète aujourd'hui les dirigeants de l'Apple Park.

Ce sondage ferait beaucoup de bruits en interne, surtout que 1749 personnes ont répondu à toutes les questions, ce qui permet quand même d'avoir un "avis global" de ce que pensent les salariés.



Le sondage a été envoyé par mail hier à Tim Cook et Deirdre O'Brien, une vidéo a également été incluse en pièce jointe, The Verge explique que 24 employés de différents services ont témoigné face caméra pour dire qu'ils souhaitaient qu'Apple change de vision de manière "urgente" sur le télétravail.