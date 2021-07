Vidéofutur lance Viva, une plateforme de vidéo à la demande

Ce nom risque de vous évoquer de beaux petits souvenirs : nous sommes dans les années 90, Internet est encore inconnu, la seule façon de voir des films n'est autre que d'aller au cinéma ou louer des cassettes dans des vidéoclubs.



En France, une chaîne réussit à se démarquer : cette dernière se nomme Vidéofutur et compte jusqu'à 400 points de vente en 2003. Hélas, Internet rencontre le succès qu'on lui connaît, amenant avec lui des services en ligne qui provoque la chute des boutiques de location.

Malgré tout, Vidéofutur réussit à survivre, notamment en devenant un fournisseur d'accès à Internet en 2015...

Vidéofutur revient dans le monde de la vidéo à la demande

Il faut dire que Vidéofutur n'a jamais réellement lâche le filon de la vidéo à la demande, puisque ces derniers proposent déjà un catalogue à leurs clients avec plus de 15 000 titres de films et séries, avec 330 000 clients en France et en Europe.



Mais, aujourd'hui, la firme veut aller plus loin en proposant son service à tout le monde : c'est ainsi que naquit Viva. Mathias Hautefort, président de Vidéofutur :

Cette offre permet de n’être lié à aucun opérateur. Elle sera disponible sur les PC, les Mac, sur la télévision via Chromecast, sur les tablettes, les smartphones. Elle profitera du catalogue que nous développons depuis de nombreuses années avec toutes les nouveautés françaises, européennes et américaines, dès trois à quatre mois après leur sortie au cinéma. Car le gros de notre consommation, ce sont les films. Symboliquement, on a justement choisi de se lancer entre la Fête du Cinéma et l’ouverture du Festival de Cannes. On a aussi un très beau catalogue de séries, même si objectivement les séries sont davantage consommées aujourd’hui en SVOD.

