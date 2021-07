L'iPhone 13 Mini sera assemblé par Pegatron

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Corentin Ruffin

Il semblerait que le fournisseur d'Apple, Pegatron, entre de plus en plus dans les plans de la Pomme. Pour l'arrivée prochaine de l'iPhone 13, la firme devrait rester l'un des principaux assembleurs de la version Mini du smartphone.

C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères de DigiTimes dans un nouvel article : Pegatron pourrait même aller plus loin avec l'assemblage d'une partie des commandes d'un autre modèle ‌iPhone‌ à venir.

Pegatron assemblera une partie de l'iPhone 13 Mini

Pegatron a obtenu des commandes pour le prochain modèle d'iPhone de 5,4 pouces, ainsi qu'une partie des commandes d'un autre modèle ‌iPhone‌ à venir qui comportera un écran de 6,1 pouces, selon des sources du marché.

L'iPhone 13 Mini de cette année devrait être le dernier modèle de 5,4 pouces qu'Apple proposera dans sa gamme phare, en raison de ventes trop faibles. En revanche, il embarquera les dernières nouveautés comme l’encoche réduite, la 5G améliorée, un appareil photo grand angle plus poussé et probablement la recharge sans fil inversée. Le Lidar et l’écran 120 Hz seront réservés aux iPhone 13 Pro.