Defending Jacob est le premier contenu Apple TV+ à sortir en Blu-ray et DVD

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

La série limitée originale d'Apple "Defending Jacob" mettant en vedette Chris Evans, est sortie en Blu-ray et DVD cette semaine. Si les sorties en disque ne sont plus tant attendues qu’il y a quelques années, celle-ci est toute particulière. En effet, il s’agit du premier titre exclusif à Apple TV+ à être distribué en disque physique.

Une série Apple hors de la plateforme

Defending Jacob a fait ses débuts sur le service de streaming d'Apple en avril 2020, il y a plus d'un an. Sorti un mois après le début du confinement mondial, Defending Jacob aura été un succès pour la firme avec un nombre de vues très important, dépassant même l'ensemble des séries depuis le lancement de la plateforme.

La série policière met en vedette Chris Evans, Michelle Dockery et Jaeden Martell. Andy Barber (Evans) doit défendre son fils (Martell) dans un procès pour meurtre sur un autre élève du lycée et fait tout pour prouver son innocence devant le tribunal dont il était jusqu’alors procureur. L'histoire est basée sur un livre du même nom. Apple a signé le scénariste de l'adaptation, Mark Bomback, pour un accord exclusif de développement télévisuel après le succès de Defending Jacob.

C’est la première fois que la société de Tim Cook lève l'exclusivité de sortie par rapport à ses séries et films originaux, obligeant jusqu’ici tous ceux qui veulent regarder à acquérir un abonnement à Apple TV+.

Cependant, le communiqué de presse de la sortie de Defending Jacob par Paramount montre qu'il ne s'agit pas d'une règle stricte et ferme. La série Travel Long Way Up fait également la promotion d'une sortie de disque plus tard dans l'année.

Apple n'a jamais confirmé la nature de l'exclusivité de la plate-forme, il est probable que les accords de production d'Apple avec ses partenaires varient et qu'elle conserve plus de droits sur certains projets que sur d'autres.

Dans ce cas, de toute évidence, Paramount a conservé les droits physiques pour Defending Jacob afin qu'il soit disponible sur disque. Il comprend même du contenu bonus inédit et des fonctionnalités spéciales. Le disque ne mentionne d’ailleurs pas Apple.