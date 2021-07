Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série Mr Corman avec Joseph Gordon-Levitt

Hier à 17:00

Julien Russo

Réagir



Apple TV+ a décidé de miser dans la comédie depuis plusieurs mois, après la bande-annonce de la série Schmigadoon, Apple enchaine avec une seconde série comédie dramatique baptisée "Mr Corman". Découvrez les premières images de cette création originale qui s'annonce passionnante.

Voici Mr Corman

Apple ne change pas les bonnes habitudes, plusieurs semaines avant la disponibilité d'un nouveau contenu, le géant californien propose la bande-annonce et la synopsis pour donner un avant-goût de ce qui nous attend.

Mr Corman sera lancé sur Apple TV+ dès le 6 août 2021 avec le fameux rythme d'un épisode par semaine pour faire durer le suspens jusqu'à la fin de la saison.

Voici comment Apple décrit cette nouvelle série :

"Mr. Corman" suit les jours et les nuits de Josh Corman, joué par Gordon-Levitt, un artiste dans l'âme mais pas par métier. Une carrière dans la musique n'ayant pas abouti, il enseigne le CM2 dans une école publique de la vallée de San Fernando. Son ex-fiancé Megan a déménagé et son copain de lycée Victor a emménagé. Il sait qu'il a beaucoup de raisons d'être reconnaissant, mais il se bat néanmoins contre l'anxiété, la solitude et la conviction qu'il est nul en tant que personne. Sombrement drôle, étrangement belle et profondément sincère, cette comédie dramatique parle à notre génération contemporaine de trentenaires - riches en bonnes intentions, pauvres en prêts étudiants et désireux de devenir de vrais adultes avant de mourir.

Dans le casting de cette nouvelle série, on retrouve en personnage principal Joseph Gordon-Levitt (Inception, The Dark Knight Rises), Arturo Castro (Yes Day, Silicon Valley), Debra Winger (The Ranch, Patriot)... Un casting très complet où vous retrouverez plusieurs têtes connues issues majoritairement des productions originales Netflix et Amazon Prime Vidéo.

À noter que Joseph Gordon-Levitt est sans aucun doute la personne qui a décroché le gros lot dans la série, puisqu'en plus d'être l'acteur principal (Mr Corman) il est aussi le réalisateur et le producteur exécutif de la série.

Voici les premières images de la future série Apple TV+, rendez-vous le 6 août pour découvrir les trois premiers épisodes !