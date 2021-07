La carte-cadeau d'Apple au Canada et en Australie devient "tout-en-un"

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Depuis toujours, Apple propose des cartes cadeaux pour offrir des produits qu'on trouve en Apple Store ou pour acheter des contenus sur iTunes/App Store. Aujourd'hui, les choses changent, après avoir écouté les demandes de ses clients, Apple commence à proposer des cartes cadeaux qui vous permettent de faire vraiment ce qui vous plait !

La carte cadeau 2.0

Les fidèles d'Apple en avaient toujours rêvé, l'entreprise vient de sauter le pas et propose désormais des cartes cadeaux qui vous permettent d'acheter un film sur iTunes, d'acheter un accessoire pour Mac sur l'Apple Store en ligne ou d'acheter une application sur l'App Store.

Cette carte cadeau nouvelle génération prône la liberté et le choix, ce qu'ont toujours voulu les consommateurs, mais Apple n'avait jamais répondu à ces attentes !

Pour l'instant, les cartes cadeaux universelles ont été déployées au Canada et en Australie, après un lancement couronné de succès aux États-Unis il y a tout juste 1 an.

Les Canadiens et Australiens peuvent dès maintenant acheter cette nouvelle carte cadeau sur l'Apple Store en ligne ou en boutique, elle existe en version numérique et en physique.

Apple pourrait prochainement étendre cette modification majeure en Europe, il faut dire qu'une carte cadeau tout-en-un est un sacré argument de vente, surtout pendant les périodes de fêtes de fin d'année !

Du coup, comment faire la différence avec les autres cartes cadeaux ?

Si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou en Australie, vous vous demandez comment reconnaitre les cartes cadeaux tout-en-un ?

Apple propose un design unique et du même style pour chaque carte, les cartes cadeaux universelles ont un logo Apple coloré sur un fond blanc. Derrière la carte, vous retrouvez du texte qui vous indique qu'elle peut être utilisée pour des accessoires, des applications, des jeux, de la musique, des films, des séries, iCloud et plus encore.



Apple conserve les cartes cadeaux réservées pour les achats en Apple Store, celles-ci ne changent pas, elles restent d'une couleur unie : gris, blanche, argent ou en or sur le devant.

À l'arrière des cartes, vous aurez un lien vers un site Web pour vérifier le solde de votre carte cadeau, un texte indiquant qu'elle ne peut être utilisée qu'en Apple Store physique ou en ligne est aussi présent.



En ce qui concerne les cartes cadeaux App Store et iTunes, pas de changement, on retrouve un fond bleu avec un logo Apple blanc. À l'arrière, il y a un code d'échange à 16 chiffres qui commence par X.

Un texte indique également que la carte peut être utilisée uniquement sur l'App Store et iTunes.



Apple propose une comparaison visuelle sur son site.

Logiquement, la comparaison sera la même dès que les cartes cadeaux universelles débarqueront en Europe !